Drugshandel of witwassen? In deze gemeente is de helft van de 316 autobedrijven verdacht

De Rekenkamer heeft alle autobedrijven in de gemeente Hoogeveen onder de loep genomen. Dat zijn er opvallend veel, want Hoogeveen telt één autobedrijf per 175 inwoners. In de rest van Nederland ligt dat gemiddelde op één op de 410 inwoners. De onderzoekers vinden dat een opzienbarend verschil.

Georganiseerde criminaliteit

De Rekenkamer deed het onderzoek in Hoogeveen met het oog op mogelijke criminele activiteiten in de autobranche en is onderdeel van een groter rapport, waarin de focus ligt op ondermijning in Hoogeveen. Deze term wordt gebruikt voor georganiseerde criminaliteit die in de ‘bovenwereld’ infiltreert. Daarbij wordt gedacht aan drugshandel, hennepteelt of het witwassen van geld. Volgens de Rekenkamer zijn dat activiteiten die mogelijk ook vaker in de autobranche voorkomen.

Onzichtbaarheid mogelijk signaal voor louche praktijken

Om te kijken of bedrijven zich mogelijk bezighouden met deze activiteiten in Hoogeveen zijn ze in opdracht van de Rekenkamer getoetst door twee vooraanstaande bureaus op zichtbaarheid. Dit is gedaan vanuit de gedachte dat bedrijven graag gevonden willen worden door klanten, omdat ze daar omzet mee binnenhalen. Hoe onzichtbaarder het bedrijf, des te groter de kans dat het bedrijf mogelijk betrokken is bij louche praktijken.

'Niet allemaal louche’

Dat de helft van de autobedrijven een onvoldoende scoort zegt volgens RTV Drenthe niet meteen dat ze allemaal louche zijn, maar het kan het idee geven dat er iets speelt. De vermoedens worden volgens de omroep gedeeld door politie en experts. Daar zijn gesprekken mee gevoerd. ,,Het rammelt aan alle kanten en voelt niet goed, maar we krijgen onze vinger er niet achter”, zegt een kenner die aangehaald wordt in het rapport over de kwestie.

Twee categorieën

Veel autobedrijven nodigen volgens het rapport niet uit om te bezoeken. Het is er rommelig of er lopen gevaarlijke honden blijkt uit het rapport. Ook is een deel van de bedrijven doordeweeks gesloten, wat volgens de onderzoekers de vraag oproept waar ze van open kunnen blijven.