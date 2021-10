Drukste ochtendspits van het jaar door slecht weer en ongelukken

Dat het zo druk is in de spits - afgelopen vrijdag was er ook al een avondspits van meer dan 600 kilometer -, komt volgens Mooij doordat meer mensen sinds corona met de auto gaan. ,,Hoewel er was voorspeld dat meer mensen thuis zouden werken, zien we ook dat mensen die eerst met de trein gingen nu juist een tweedehands auto hebben gekocht. Daardoor wordt het weer drukker op de weg en kan het zo zijn dat de files gewoon weer terug zijn van weggeweest.”



Mooij hoopt dat, als mensen zich weer prettiger voelen in het openbaar vervoer, personen de trein weer vaker pakken. Zodat de drukte in de spits weer wat afneemt. Toch verwacht de ANWB meer drukte op de weg de komende tijd. ,,Als mensen de auto blijven pakken, kunnen we straks met winterweer in november en december meer drukte verwachten dan deze ochtend.” Wat er tegen die drukke spits te doen valt? ,,Je kunt later vertrekken, thuis werken of toch de trein pakken. Als het niet nodig is om rond 09.00 uur op de weg te zijn, plan dan je reis vroeger of later in. Dat scheelt veel. En kijk ook vooral naar het reisadvies, dan kun je files vermijden.”