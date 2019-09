Duits autoblad: ‘nieuwste generatie diesels maakt lucht binnensteden schoner’

De conclusies van het onderzoek zijn even controversieel als opzienbarend: de nieuwste generatie Euro 6d-Temp diesels kan vervuilde lucht uit de binnensteden opnemen en vervolgens schoner de motor uit laten komen. Dat is de belangrijkste conclusie van het onderzoek dat is gepubliceerd in het nieuwste nummer van Auto, Motor & Sport (AMS): het meest gezaghebbende autoblad van Duitsland.

AMS schakelde het Britse bedrijf Emission Analytics in voor het onderzoek. Om de emissieresultaten te vergelijken met de waarden van de omgevingslucht, hebben de onderzoekers eerst het aantal deeltjes in het centrum van de Duitse stad Stuttgart gemeten. Op dagen met een hoge concentratie fijnstof werden ongeveer 50.000 deeltjes per kubieke cm lucht gevonden. Op dagen met weinig vervuiling was de hoeveelheid ongeveer 10.000 deeltjes per cm3.

De test, die werd uitgevoerd met een BMW 740d, een Citroën C5 Aircross BlueHDi, een Kia Optima Sportswagon CRDi en een VW Tiguan TDI, toonde aan dat het aantal ultrafijne stofdeeltjes in de uitlaatgassen volledig gelijk bleef, ongeacht de hoeveelheid deeltjes die zich in de aangezogen buitenlucht bevinden. Zelfs wanneer de hoeveelheid fijnstof in de inlaatlucht twintig keer hoger was, was er geen hogere concentratie fijnstof te meten bij de uitlaat van deze dieselmotoren, zo meldt AMS.

Alleen in de zogeheten regeneratiemodus, dat wil zeggen wanneer het roetfilter vol is en zichzelf moet reinigen door de uitlaatgastemperatuur te verhogen en de verzamelde fijnstof te verbranden, namen de emissies volgens het Duitse autoblad gedurende enige tijd toe tot 200.000 deeltjes per kubieke cm. Tijdens normaal motorbedrijf daalde dat aantal tot minder dan 10.000 per cm3.

Tijdens drukke dagen kan het aantal fijne stofdeeltjes in binnensteden volgens het autoblad snel oplopen naar 50.000 deeltjes per cm3. Wanneer een moderne dieselauto bij een gelijkmatige belasting ongeveer 15.000 deeltjes/cm³ uitstoot, betekent dit in theorie dat de motor de lucht van binnensteden op dat moment schoner maakt, zo concludeert AMS, aangezien motoren heel veel lucht aanzuigen om te kunnen draaien.

Er zijn de nodige kanttekeningen te plaatsen bij het onderzoek. Uiteraard blijven diesels ook nog NOx (stikstofoxiden) uitstoten en hoewel die bij deze modellen onder de wettelijke drempel van 80 gram per kilometer uitkomen, blijft het een ongezonde vorm van uitstoot. De vraag is bovendien hoe lang de nieuwe dieselmotoren zo goed blijven functioneren. Daar wordt in het onderzoek niets over gemeld.