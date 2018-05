Duitse cabrio’s in trek zodra de temperatuur stijgt

De grootste groei in zoekopdrachten kwam voor rekening van de dakloze carrosserievorm: de cabrio. Met een stijging van ruim 30 procent ten opzichte van de vorige maand, is dit een opvallende uitschieter.

Audi favoriet

Audi blijkt favoriet met 16 procent van de zoekopdrachten. Na Audi komt landgenoot BMW met 14 procent, gevolgd door een ietwat vreemde eend in de bijt: Peugeot (11 procent), daarna Volkswagen (10 procent) en top-5 hekkensluiter is Mercedes-Benz met eveneens 10 procent. Kennelijk houden Nederlanders van Duitse degelijkheid als het om dakloze auto’s gaat. Qua modellen gaan aspirant-kopers vooral voor de BMW 3-serie, VW Golf, Audi A3, Audi A5 en Peugeot 207.

Vanaf eind december

Dit digitale zoekgedrag wordt herkend door de autodealers. Henk Keijzer, eigenaar van het bekende Cabriocentrum Nederland uit Vaassen, vertelt: ,,Zodra het mooi weer wordt, ontluiken we. Terrasjes gaan open en mensen gaan naar buiten. De natuur in, het bruisende leven in. De behoefte aan dit vrije gevoel is een veelgehoord argument van onze klanten. Cabrio rijden is een belevingsbehoefte die een vlucht neemt al vanaf eind december, als mensen vooruit gaan kijken naar de zomer.

Vierzits

Zodra het mooi weer wordt, ziet ook Keijzer een stijging in bezoek en transacties. ,,Het meest populair zijn de vierzits cabrio’s onder de tien mille. Ongeveer 90 procent van dit soort auto’s komt uit het buitenland. Nieuwe cabrio’s zijn in verband met hun hoge aanschafwaarde minder in trek. Populaire merken bij ons zijn Audi, BMW, Mercedes, Golf en Mazda. Onder de wat oudere doelgroep zijn overigens de tweezits cabrio's populair. Mooie exemplaren schrijven vrijwel niks meer af, waardoor het interessant is om zo’n auto aan te schaffen, helemaal gezien het feit je ze tegenwoordig het hele jaar door kunt rijden.”

Autotrack presenteerde nog een paar opvallende trends:

- Tegenwoordig zoeken we in bijna de helft van de gevallen met onze mobiele telefoon naar auto’s (47 procent mobiel, 53 procent desktop; meetperiode april 2018). Die verdeling was vorig jaar nog 40/60.

- Hybride en elektrische auto’s zijn de grootste stijgers in zoekopdrachten ten opzichte van vorig jaar (respectievelijk bijna 90 procent en 86 procent vaker gezocht ten opzichte van vorig jaar; peildatum 2 mei 2018)