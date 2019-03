Duitse degelijkheid? Vorig jaar 3,7 miljoen auto's teruggeroepen

Het Duitse Kraftfahrt-Bundesamt heeft vorig jaar zeven procent meer auto's teruggeroepen wegens kwaliteitsproblemen dan een jaar eerder. Vooral op het gebied van veiligheid faalden de Duitse producenten massaal. Ongeveer 3,5 miljoen auto’s moesten naar de werkplaats omdat bijvoorbeeld stuur, remmen of motoren niet betrouwbaar bleken. Dat was 20 procent meer dan in 2017.