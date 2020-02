Duitser steelt stroom voor Tesla pal naast politiebureau

De politie ging een kijkje nemen nadat het inbraakalarm van het naburige overheidsgebouw, dat nog in aanbouw is, was afgegaan. Daarbij deden de politieagenten een merkwaardige ontdekking: een witte Tesla stond geparkeerd voor een geopend bouwhek en vanuit de auto liep een stroomkabel richting een toiletgebouw op het terrein.



Toen de agenten de kabel volgden, ontdekten ze dat de stekker was aangesloten op een van de stopcontacten in de toiletvoorziening (bij de urinoirs) met als doel de elektrische auto op te laden. Even later kwam een 48-jarige man uit Kevelaer aan lopen, die vertelde dat hij was gestrand met een lege accu en daarom geen andere mogelijkheid zag dan stroom te stelen.



De man had kennelijk niet gedacht aan de voor de hand liggende optie om hulp te zoeken bij het politiebureau zelf, waar laadpalen voor de deur zouden staan. Als de man zijn auto daadwerkelijk in het 220 volt-stopcontact had opgeladen, zou dat volgens de politie zo’n 40 uur hebben geduurd. Er is inmiddels een strafprocedure gestart tegen de Tesla-rijder, aldus NRZ.