Duitsland gaat voertuigen van wegpiraten afpakken

Met 226 km/u in plaats van de toegestane snelheid van 100 km/u scheurde de motorrijder over de A7 bij Hamburg. Even later reed hij met 126 km/u door een dorp. Hij haalde in over doorgetrokken strepen en negeerde vlak voor hij werd aangehouden een rood verkeerslicht. De rechtbank in Hamburg gaf de man een boete van 2600 euro, maar besloot tevens om de racemotor te onteigenen.