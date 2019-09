Duitsland wil SUV's weren uit steden na ongeval in Berlijn

In Duitsland is een debat ontstaan over het weren van SUV's in stadscentra. Aanleiding is een ernstig ongeval met een Porsche Macan in Berlijn waarbij vier voetgangers om het leven kwamen.

Nadat een Porsche Macan - de op een na grootste SUV van Porsche -op vrijdagavond met hoge snelheid de stoep opreed en vier voetgangers doodde, gaan er in Duitsland stemmen op om SUV’s (Sport Utility Vehicles) te weren uit binnensteden. Dit type auto is steeds populairder onder kopers in Duitsland en Nederland, hoewel ze door critici vaak als bijzonder schadelijk voor het milieu worden beschouwd.

Op zaterdagavond hielden ongeveer 500 mensen een wake op het kruispunt waar de slachtoffers vielen. Vier minuten lang hielden ze stil op de plaats van het ongeval - één minuut voor elke dodelijke afloop. Op spandoeken stond: ‘stop gemotoriseerd geweld’. De SUV's werden omschreven als ‘gemotoriseerde moordinstrumenten’.

Volgens de burgemeester van Berlijn horen ‘zulke tankachtige auto’s niet thuis in de stad'. ,,SUV’s hebben niets te zoeken in onze steden”, zo verklaarde hij. Elke stuurfout betekent volgens hem gevaar voor de onschuldigen. De Duitse milieubeweging Deutsche Umwelthilfe had het debat geopend door op Twitter te schrijven dat SUV’s verboden moeten worden in de steden. Andere vertegenwoordigers van De Groenen in Duitsland pleitten voor een bovengrens voor grote SUV’s in binnensteden, of verklaarden dat SUV’s door belastingen veel duurder zouden moeten worden.

Verkeersdeskundige Oliver Luksic keerde zich tegen opmerkingen van de Groenen. ,,Het hangt van de bestuurder af, niet van de auto, zei Luksic. ,,Een Tesla Model S is zwaarder dan een Porsche Macan en accelereert minstens even snel. Willen de Groenen een verbod op elektrische auto's? Ook de ADAC, de Duitse evenknie van de ANWB, acht een verbod op SUV’s niet haalbaar of nuttig. ,,Doorslaggevend voor de veiligheid van voetgangers en fietsers is het verantwoord besturen van motorvoertuigen”, aldus een woordvoerder.