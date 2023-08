Duizenden agenten moeten klimaatactivisten weren van grootste autobeurs ter wereld

Duitsland zet een enorme politiemacht in om te voorkomen dat leden van Extinction Rebellion en andere klimaatactivisten volgende week in München toegangswegen blokkeren, zich vastlijmen aan auto’s of ze besmeuren met vloeistoffen. Hun doelwit is de IAA, de grootste autobeurs ter wereld.

De enige internationale autoshow die Europa nog heeft is de IAA Mobility. Aanstaande maandag gaat hij open voor de pers, een dag later voor bezoekers. Om de veiligheid te garanderen, worden maar liefst 4.500 politieagenten ingezet. De politie van München krijgt daarbij steun van collega's uit negen deelstaten. Het gaat om agenten in zowel uniform als burgerkleding.

Negentien demonstraties

Nooit eerder zetten de Duitse autoriteiten zoveel agenten in voor de tweejaarlijkse autoshow, die van oudsher de grootste ter wereld is. Met omvangrijke toezichtmaatregelen, zoals video-observatie en identiteitscontroles, zal de politie proberen actievoerders te weren. Om eventuele arrestanten te kunnen onderbrengen zijn op de binnenplaats van het hoofdbureau van politie speciale gevangeniscontainers neergezet, die kunnen dienen als detentielokalen.

Zelfbenoemde klimaatbeschermers plannen talloze protesten tegen de autoshow. Zij hebben deze de afgelopen weken op tal van platformen aangekondigd. De politie verwacht vooral op de openingsdag veel weerstand wanneer bekende politici als bondskanselier Olaf Scholz op bezoek komen. Er zijn inmiddels negentien officiële demonstraties geregistreerd, voor de gehele beursperiode van 5 tot en met 10 september.

‘Last Generation’

Protestgroep ‘Last Generation’ heeft de IAA tot protestbolwerk verklaard en zegt zich niet te laten tegenhouden door het ‘speciale besluit ter afwending van gevaar’ dat de overheid heeft genomen. De minister van Binnenlandse Zaken van de deelstaat Beieren, Joachim Herrmann roept op om vooral eventuele wegblokkades te voorkomen. Hij richt zich dan ook in het bijzonder tot de ‘klimaatklevers’ die voor deze projecten vanuit heel Duitsland naar München afreizen: ,,Ik heb daar geen begrip voor.‘’ De plaatselijke politiecommissaris waarschuwt er bovendien voor dat activisten die zich op een of andere manier op wegen vastkleven hulpverleners kunnen hinderen om andere mensen in noodsituaties te helpen.

‘Greenwashing’

De afgelopen jaren kwamen al duizenden activisten naar demonstraties rondom de IAA. Een van hen is de Amerikaanse actrice Natalie Portman. In het verleden hebben op de beursvloer vaker demonstraties plaatsgevonden. De Duitse auto-industrie heeft geprobeerd om de beurs om te vormen van een pure autobeurs naar een mobiliteitsbeurs, die breder en groener is dan alleen auto’s. Dat gaat de demonstranten niet ver genoeg. Zij beschuldigen de organisatoren van IAA Mobility van ‘greenwashing’.

In een poging tot verzoening heeft de beursorganisatie mpg gratis standruimte aangeboden aan organisaties als Greenpeace en Fridays for Future. Maar de klimaatactivisten hebben dat aanbod afgewezen. ,,Een klimaatgerechtigde en natuurvriendelijke mobiliteit, waarbij de auto niet langer het middelpunt is, kan blijkbaar geen onderdeel van het programma van de IAA zijn‘’, luidde de gezamenlijke reactie van de benaderde organisaties.