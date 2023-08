Duizenden Tesla-beleggers krijgen 12.000 dollar vanwege Musk-tweet

MET VIDEO ‘Tikkende tijdbom’ of slimme Chinezen? Deze enorme autofabri­kant is zelfs Tesla de baas

De Amerikaanse president Biden noemde China onlangs een ‘tikkende tijdbom’, onder meer vanwege de haperende economie. Maar bij BYD, de grootste fabrikant van elektrische voertuigen van het land (en van de wereld), staan alle seinen juist op groen. Wat is het geheim van Build Your Dreams, en is de automaker daadwerkelijk een bedreiging voor andere merken?