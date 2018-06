E-bike eenvoudig om te bouwen tot trapraket op wielen

Nu de elektrische fiets ook bij jongeren ongekend populair is, keert een berucht fenomeen uit het bromfiets-tijdperk terug: opvoeren. Het is illegaal, maar je gaat - net als vroeger - ineens wel lekker hard.

Niet alleen senioren, ook jongeren zien de e-bike in toenemende mate als ideaal vervoermiddel. Nu de eerste e-bikes ook tweedehands worden verkocht, zijn ze al helemaal betaalbaar voor de jeugd. Die vindt echter dat het wel wat harder mag dan 25 km/u.

Het opvoeren van elektrische fietsen gaat relatief gemakkelijk: internet staat vol met producten en handleidingen om van je elektrische fiets in no-time een raket op wielen te maken.

Nauwelijks controle

De verkopers van deze producten kunnen niet worden aangepakt. Immers; ze benadrukken dat je met de opvoersets alleen op afgesloten terrein mag rijden en niet op de openbare weg. Aangezien daar, in ieder geval in Nederland, nog nauwelijks controle op is, lijkt het merendeel van de kopers zich er weinig van aan te trekken. En dat je verzekeringstechnisch de pineut bent bij een ongeval wordt in de overwegingen kennelijk ook niet meegenomen.

Op dit moment zijn er twee categorieën. De ‘gewone’ elektrische fiets die is begrensd op 25 km/u en de speed-pedelec, die vaak pas stopt met ondersteunen bij een snelheid van 45 km/u. Die snelle e-bikes vallen voor de wet onder de categorie ‘bromfietsen’. Dat betekent dat ze een kentekenplaatje nodig hebben, een helm en een verzekering. Ook moeten de berijders minimaal 16 jaar oud zijn. Veel jonge bezitters van de ‘gewone’ elektrische fiets willen graag ook iets meer snelheid. Dat kan door met een simpel stukje elektronica de begrenzer te omzeilen, waarna de motor ook als je de grens van 25 km/u passeert vrolijk door blijft gaan.

'Dongles'

Er zijn diverse webshops die deze ‘dongles’ aanbieden, vaak inclusief een handleiding waarmee je de modificatie zelf kunt uitvoeren. Er zijn kits verkrijgbaar voor het opvoeren van merken als Bafang, Bosch systemen, Impulse, Yamaha, Panasonic, Shimano en Bionx. De meeste tuning tools maken gebruik van de techniek van ‘frequentie-halvering’. Dit betekent dat het signaal van de snelheidssensor in het achterwiel van de E-bike boven een bepaalde snelheid (ca. 15 km/h) gehalveerd wordt doorgegeven aan de elektronica van de motor. Daardoor denkt de controller dat je bijvoorbeeld 14 km/u fietst, terwijl dit in werkelijkheid 28 km/u is.

Bosch, fabrikant van veel e-bikesystemen, raadt de aanschaf van deze setjes af en ook andere fabrikanten zijn fel gekant tegen deze illegale praktijken. Het opvoeren kan volgens Bosch leiden tot een groot risico op beschadiging van de motor of kortere levensduur van het systeem. Ook gaat de garantie verloren bij het zelf aanpassen- of laten aanpassen van je e-bike. Verder heeft het opvoeren volgens Bosch niet alleen invloed op de veiligheid van de gebruiker, ook andere weggebruikers kunnen op deze manier in gevaar worden gebracht. Bij ongevallen kan dit leiden tot aansprakelijkheidsstelling en eventueel gerechtelijke vervolging.

