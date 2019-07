Een op de drie automobilisten vindt rijden in het buitenland spannend

Veel automobilisten krijgen het al Spaans benauwd bij de gedachte aan scheurende auto’s op de Duitse Autobahn die met 200 km/u inhalen. Anderen krijgen de zenuwen van het invoegen op de Périphérique, of beginnen te trillen als er een Péage nadert. Dat blijkt uit onderzoek van vergelijkingssite Autoverzekering.nl onder 1.052 Nederlanders. Zo'n 31 procent van de ondervraagden vindt autorijden in het buitenland best spannend.

Ook opvallend is dat uit het onderzoek is gebleken dat mannen over het algemeen worden gezien als de betere rijder. Moeten er lange stukken achter elkaar worden gereden, of moet er gereden worden in het buitenland, dan wordt dit meer gezien als een kwaliteit van mannen dan van vrouwen. Vrouwen zijn daarentegen wel beter in het naleven van de verkeersregels.