Een op drie autobestuurders niet alert bij late rit: ‘gevaar zwaar onderschat’

De Vlaamse Stichting Verkeerskunde is geschrokken van de resultaten van de slaperigheidsmetingen. Bij een op de drie autobestuurders (33 procent) gaf het melatoninegehalte aan dat ze reden in hun ‘biologische nacht’, oftewel de periode waarin hun lichaam aangeeft dat ze eigenlijk zouden moeten slapen. Na middernacht liep dit aandeel zelfs op tot 50 procent.

Kort dutje

Experts zijn het er over eens dat er maar één manier is om je alertheid terug op peil te brengen, en dat is een kort dutje in combinatie met een kop koffie. Alle andere oplossingen – tijdens het rijden een raampje openen, de muziek luider zetten, even stoppen om de benen te strekken – hebben geen effect en vergroten zelfs het risico dat de slaap achteraf dubbel zo hard toeslaat.

,,Deze cijfers tonen nog maar eens aan dat slaperigheid achter het stuur een onderschat probleem is, zeker tijdens late ritten’’, aldus de Vlaamse minister van Mobiliteit Lydia Peeters. ,,Volgens internationaal onderzoek is tot een vijfde van alle ongevallen te wijten aan vermoeidheid. In de late avond en ‘s nachts is het risico nog groter, omdat een aanzienlijk deel van de bestuurders dan onderweg is terwijl ze eigenlijk zouden moeten slapen. Daarom is het beter om late ritten te vermijden als je kan.’’