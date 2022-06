Een ‘refurbished’ Renault: fabrikanten maken zelf auto's weer als nieuw

Weg met de wegwerpmaatschappij, moet Renault gedacht hebben toen het plan ontstond om tweedehands auto's een nieuw leven te geven. De timing was goed, want hoewel er nog geen grondstoftekorten en leveringsproblemen waren toen het Franse merk zijn plannen ontvouwde voor deze fabriek, lijkt deze ‘refurbish’ methode voor Renault in deze moeilijke tijden een schot in de roos.

Net als bij smartphones

Renault vond zijn inspiratie bij de refurbished smartphones. Een helemaal nagekeken en weer als nieuw functionerende iPhone is niet alleen goedkoper, maar ook minder milieubelastend dan een nieuwe. Ook Toyota kondigde enige tijd geleden aan zich te gaan storten op het recyclen van auto's. Renault begon er anderhalf jaar geleden al mee in het Noord-Franse Flins – een van de grootste Renault-fabrieken, waar op dit moment de Zoe en de Nissan Micra van de band rollen.

Volledig scherm In deze fabriek worden tweedehands Renaults gerefurbished © Renault

Nu is ‘Refactory’, zoals Renault de fabriek noemt, nog een klein deel van de fabriek in Flins, waar 2100 mensen werken (waarvan 600 op tijdelijke basis), maar op termijn moet het de teruglopende productie van nieuwe auto’s geheel hebben verdrongen en rond 2030 moeten er meer dan 3000 mensen aan het werk zijn, zo schrijft Autoweek. De Factory VO (véhicules occasion) draait sinds september vorig jaar en kan per jaar 45.000 gebruikte auto’s weer zo goed als nieuw maken.

Vooral auto's van tussen de drie en vijf jaar oud

Het gaat daarbij vooral om auto’s van tussen de drie en vijf jaar oud, die door specialisten op vier verschillende afdelingen onder handen worden genomen. De werknemers herstellen kleine deuken, sluiten delen opnieuw aan, vervangen onderdelen, poetsen de lak weer glanzend en doen alles wat nog meer nodig is gebleken tijdens de check.

Refactory in Flins is vooral een experiment voor Renault. Het hele proces van auto’s refurbishen is alleen winstgevend als het met auto’s uit de buurt gebeurt. Verder weg worden de transportkosten algauw te hoog om het proces rendabel te houden. Toch is Renault al aan het nadenken over andere vestigingen. Turkije, Spanje en Portugal staan bovenaan de lijst.

