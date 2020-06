‘Een snelweg op 30 meter van je huis, dat wil niemand’

In 2025 ligt er vermoedelijk een nieuw stuk snelweg in Gelderland, pal door de Betuwe en de Liemers, de grensstreek bij Arnhem. Het landschap gaat er ingrijpend op de schop. ,,We hebben er slapeloze nachten van gehad.’’ Op pad langs de route van de verlengde A15.

Hij oogt alsof hij eigenwijs oefent voor de Nijmeegse Vierdaagse, ook al gaat die niet door. Met stevige wandelschoenen onder een korte broek wandelt Ewoud Storm over een schelpenpaadje langs de A15 tussen knooppunt Ressen en Bemmel. Achter hem klinkt het razen van de auto’s over het laatste stukje A15. ,,Die gaat verlengd worden. Het gaat nu dan toch gebeuren.’’

Volledig scherm De Karstraat in Haalderen, ten oosten van Bemmel. Dit is nu nog het eindpunt van de A15 (auto’s links). © Jan van den Brink De inwoner van Bemmel weet als geen ander hoe lang er al plannen zijn voor de A15. Meer dan veertig jaar geleden, toen hij student was, mocht hij zelf meedenken over de manier waarop de weg moest worden aangelegd. ,,Zo lang duurt het al.’’



Storm, inmiddels met pensioen, is vrijwilliger bij natuurbeschermingsorganisatie Lingewaard Natuurlijk. Net als vele andere protesteerde ook die club eerder tegen de aanleg van de snelweg. De protestborden zijn inmiddels opgeruimd. ,,Ik ben niet iemand die denkt dat er nooit iets zal veranderen in het eigen landschap. Ik heb veel gereisd en heb daardoor breder leren kijken naar wat er nodig is. En rond Arnhem staat het verkeer al-tijd vast.’’

Quote Natuurlijk zou het mooi zijn als het nieuwe stuk snelweg er ligt, maar misschien is de verbreding van het laatste stukje A15 tussen Ressen en hier wel veel belangrij­ker Willem-Jan van Vorstenbos, Transportbedrijf Maters

Bruine hor

Even verderop, aan de andere kant van de snelweg, hangt Constance van Eldik de was op. Pas drie maanden woont ze op deze kleine boerderij langs de snelweg én de Betuweroute. Ze wist dat ze bij haar nieuwe woning op overlast kon rekenen. En toch schrok ze van sommige dingen. ,,We hebben hier een witte hor opgehangen. Nu al is hij helemaal bruin. Daar schrik je toch van.’’

Vanuit haar tuin kijkt ze uit op de geluidswal van de Betuweroute, daar bovenuit torenen metershoge populieren aan de andere kant van de weg. ,,Rijkswaterstaat wil ze weghalen. Dat zou ik echt heel jammer vinden. Door de bomen is de geluidswal nu nog dragelijk om tegen aan te kijken.’’

Abrupt

Die bomenrij is nu nog kilometers lang, tot aan het oosten van Bemmel, waar ook de A15 abrupt eindigt. Wie vanuit het westen komt, moet opeens voor een stoplicht wachten, boven op een viaduct zonder onderdoorgang.

Vanaf die plek is het 500 meter rijden naar het bedrijventerrein in Huissen waar Transportbedrijf Maters gevestigd is. Negentig vrachtwagens kunnen hier elke dag maar één kant op als ze de snelweg op willen.

,,Natuurlijk zou het mooi zijn als het nieuwe stuk snelweg er ligt’’, zegt directeur Willem-Jan van Vorstenbos. ,,Maar misschien is de verbreding van het laatste stukje A15 tussen Ressen en hier wel veel belangrijker. Daar staan onze vrachtwagens nu dagelijks vast.’’

Volledig scherm © M Kuster

Eerst zien, dan geloven

Over de nieuwe A15 zelf zijn er nog volop vragen bij Van Vorstenbos. ,,Het centrale gevoel is: eerst zien en dan geloven. Onze eigenaar Gert-Jan Maters heeft zich tientallen jaren sterk gemaakt voor de snelweg. Maar zelfs is hij zich gaandeweg gaan afvragen: ga ik het nog wel meemaken?’’

Vanaf het bedrijventerrein leidt de nieuwe route van de A15 langs weilanden, aardappelvelden en boomgaarden. Dat hier straks een snelweg ligt, is inderdaad bijna niet te bevatten. En toch heeft niemand langs de route nog het idee dat de weg te stoppen is.

Quote We weten allemaal dat ie er moet komen. Er zijn te veel auto’s en te veel vrachtwa­gens Linette Derks

Bereikt niets

,,Ze doen toch wel wat ze willen’’, zegt Linette Derks in Boerenhoek. Pal naast het gehucht waar ze woont, gaat de Betuweroute de tunnel onder de Rijn in. Daarboven moet straks de snelweg komen. ,,Je kunt er wel tegenin gaan, maar wat heeft het voor nut? Je bent er zelf hartstikke druk mee en je bereikt niets. We weten allemaal dat ie er moet komen. Er zijn te veel auto’s en te veel vrachtwagens.’’

Ze vertelt luchtig over de komst van de snelweg, maar niemand in Boerenhoek of Angeren zit op de weg te wachten. ,,We zitten vooral veel in onzekerheid’’, zegt Derks. ,,We horen niets. Er staan hier nu bouwketen. Maar wat ze aan het doen zijn? Geen idee. Laatst was er ook een storing in de tunnel van de Betuweroute. Daar krijgen wij ook niets van te horen.’’

Ja, de snelweg had ook door een tunnel gemoeten, meent ze. ,,Ik begrijp er niets van. Toen ze hier de Betuweroute hebben aangelegd, hadden ze de boor al liggen, hadden ze meteen kunnen beginnen.’’

Volledig scherm Rudy de Jager © Jan van den Brink

Doormidden gesneden

Was dat inderdaad maar gebeurd, denken ze ook bij steenfabriek Caprice, even verderop langs de Rijnoever. Directeur Rudy de Jager laat op een grote kaart zien hoe zijn terrein straks voor de tweede keer doormidden gesneden wordt.

,,Eerst doorsneed de tunnel van de Betuweroute ons terrein’’, wijst hij aan op het midden van de kaart. ,,Daar mogen we niets. Daarnaast komt nu de A15.’’ Het betekent dat de fabriek haar klei-opslag nog verder van de fabriek heeft moeten aanleggen. ,,De trucks moeten straks verder rijden. De eerste jaren worden we er wel voor gecompenseerd, maar dat zal op een gegeven moment ook wel voorbij zijn.’’

Eigenlijk was Rijkswaterstaat de fabriek vergeten, denkt de Jager. ,, Pas vier jaar geleden kwamen ze bij ons. Bij het intekenen van het tracé hebben ze ons helemaal niet gezien. We hebben bezwaar gemaakt, maar we zullen de weg niet tegen kunnen houden.’’

Tsjilpende vogels

Als de woorden van De Jager waarheid worden, stevent de weg over vijf jaar vanaf de Rijn recht op de Kandiadijk bij Loo af, een populaire plek voor wandelaars en fietsers. Passanten genieten hier van de tsjilpende vogels en de luid kwakende kikkers in het gebied. Fietsers zoeven over het autoloze fietspad dat Groessen met Pannerden verbindt. De populaire fietsroute is gemaakt van grasfalt, een innovatief asfaltmengsel waarin olifantsgras is verwerkt.

De weg komt straks aan land vlak bij De Mammoet. Dit kunstwerk van pakweg 5 meter hoog verwijst naar de Betuweroute als ‘mammoetproject’ en naar de mammoetbotten die tijdens het boren van de tunnel zijn gevonden. Verschillende mensen laten zich bij De Mammoet fotograferen, met op de achtergrond de tunnelbak van de Betuweroute.

Quote Dat die weg er moet komen, dat snap ik. Maar waarom hier? Het is een ramp voor heel Groessen Paul en Angelique Faber

Eeuwig zonde

Die A15 zou ook door een tunnel moeten. Anders gaat het landschap naar de knoppen, zeggen Paul en Angelique Faber. Het stel uit Duiven wandelt graag met de honden langs de Kandiadijk.

,,Kijk hoe mooi het hier is. Het is eeuwig zonde als hier straks een snelweg ligt. Flora en fauna gaan kapot. Dat die weg er moet komen, dat snap ik. Maar waarom hier? Het is een ramp voor heel Groessen. Dit dorp wordt straks in tweeën gesplitst door de A15.”

Door de aanleg verdwijnt straks ook manege Landsmaat aan Den Oldenhoek in Groessen. Dertig paarden stonden op stal bij de Landsmaat. Nu nog twee. ,,We hebben jaren geprobeerd om de boel te verplaatsen”, zegt mede-eigenaar Evelyne Wolters. ,,Dat is niet gelukt. Elke dag ben je ermee bezig. Ze pakken je bestaansrecht af en je staat met je rug tegen de muur. Dat geeft alleen maar frustratie en onmacht. Het hakt erin, bij het hele gezin.”

Quote Om de schade zoveel mogelijk te beperken, hebben we meegedacht over een zo goed mogelijke inpassing van het A15-tracé Marcel Hermsen

Startkaartvereniging

Paardensportvereniging De Dijkruiters, die Landsmaat als thuishaven had, werd een ‘startkaartvereniging’. Leden mochten zelf wedstrijden rijden, maar op de manege gebeurde niets meer. ,,De vereniging bestaat eigenlijk niet meer”, zegt Hans Hendriks, al dertig jaar bij De Dijkruiters betrokken.

Voor de 79-jarige Duivenaar is manege Landsmaat een tweede thuis. Al 24 jaar komt hij er elke dag. Voor een praatje, een kop koffie. Hij doet wat klusjes. ,,Zo ben je bezig en het is ook nog gezellig. Niks voor mij om thuis achter de geraniums te zitten.”

Zo min mogelijk stress

In maart volgend jaar verhuist de familie Wolters naar Ooij, zonder manege. Els Goossens hoopt dat ze dan een nieuwe stal heeft gevonden voor haar paard, Maronie. Ze is de laatste klant van Landsmaat.

,,Het is hier zo mooi, lekker rustig. De paarden kunnen hier zomer en winter naar buiten. Dat is geweldig. Maronie is 27 jaar. Ik wil haar op de oude dag zo min mogelijk stress bezorgen”, zegt Goossens. ,,Een van de oudere dieren die van Landsmaat werd verplaatst naar een andere manege, is ’s avonds op stal overleden. Verschrikkelijk, ik moet er niet aan denken.”

Volledig scherm Riet en Theo van Ditshuizen © Jan van den Brink

Slapeloze nachten

Verderop ligt Helhoek, een klein buurtschap bij Groessen van pakweg honderd bewoners. Daar hebben Riet en Theo van Ditshuizen slapeloze nachten gehad over de komst van de A15. Die komt in hun achtertuin. Letterlijk. Net als hun buren moesten ze grond inleveren.

,,Vorig jaar heeft Rijkswaterstaat 8200 vierkante meter van ons gekocht”, wijst Theo. Aan de randen van zijn tuin heeft hij inmiddels Gelderse roos, meidoorn, hazelaar en laurier aangeplant: ,,Over vijf, zes jaar, als de snelweg er ligt, is de tuin afgeschermd met een dikke groene haag.”

Wegrestaurant

Geluid en fijnstof, daar zijn ze bang voor. Ze wonen straks op een steenworp afstand van de afslag Zevenaar-West; vrienden zeggen gekscherend dat ze wel een wegrestaurant kunnen beginnen. ,,In elk geval kunnen we over het deksel van de tunnel nog naar het centrum van Groessen”, zegt Van Ditshuizen.

De tunnel met ‘deksel’ komt er in de Helhoek mede dankzij de inspanningen van de buurtschap. ,,Om de schade zoveel mogelijk te beperken, hebben we meegedacht over een zo goed mogelijke inpassing van het A15-tracé”, zegt Marcel Hermsen, die even verderop woont.

Sloeg in als een bom

Toen hij in 2014 hoorde dat de A15 dwars door de Helhoek zou komen, kwam hij net terug van wintersport. Het nieuws sloeg in als een bom, vertelt hij. ,,We zijn meteen met de buurt bij elkaar gaan zitten.”