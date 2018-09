Een veld vol Volkswagenfanaten

Op een veld van camping De Tolbrug in Bergharen verzamelde zich dit weekend een kapitaal aan bijzondere Volkswagen Kevers en busjes. Ruim 200 luchtgekoelde bolides in allerlei varianten en kleuren deden mee aan het jaarlijkse Aircooled Bergharen. Ze trokken veel bekijks, in totaal bezochten meer dan 1.000 mensen het evenement.

Voor de derde keer op rij vindt van vrijdag tot en met zondag het Volkswagen festijn plaats, nadat het zeven jaar stillag. In 2016 besloot Harold Domensino samen met een paar andere liefhebbers het weer nieuw leven in te blazen. Hij ziet Aircooled Bergharen inmiddels weer ieder jaar groeien: ,,We worden steeds bekender in de Keverscene. We zijn lid van de Keverclub Gelderland-Utrecht, maar er komen hier auto's uit heel Nederland, maar ook uit Duitsland en België.''

Volledig scherm Volkswagen T1 Samba: Best of show kanshebber © Irma van Teunenbroek

Waardevol

Voor alle Volkswagens op het terrein geldt, dat ze met het jaar meer waard worden. Organisator Domensino heeft zelf zowel een Kever 1303 uit 1973 als een T2 busje uit 1979: ,,Voor de Kever kreeg ik kort geleden een bod van 11.000 euro. Het busje heb ik in 1997 gekocht voor 3.700 gulden, die is laatst getaxeerd op 25.000 euro. Maar ik zie niet in waarom ik ze nu zou verkopen.'' De auto's worden alleen maar meer waard, weet hij. Aan het begin van het terrein staat een Volkswagen T1 bus uitvoering Samba met bovenraampjes en spijlraam voor. Waarde: meer dan 100.000 euro. De bus is een van de blikvangers tijdens het evenement.

Volledig scherm Aircooled Bergharen organisator Harold Domensino bij zijn VW T2 bus. © Irma van Teunenbroek

Aanrijding

Vandaag was Domensino overigens ook even bezig met het afhandelen van een schadegeval: ,,Een VW Kever wilde afslaan om bij ons het terrein op te rijden en werd van achteren aangereden door een auto. Die reed door. Een paar van onze mensen zijn erachteraan gegaan en hebben de politie gebeld. Hij werd achterhaald en koos er toch voor om een schadeformulier in te vullen.'' Het incident wierp op geen enkele manier een schaduw over het zonovergoten evenement.

Volledig scherm Volkswagen evenement Aircooled Bergharen op Camping De Tolbrug. © Irma van Teunenbroek

Groei