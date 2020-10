Een vriendin rijdt belabberd en dat mailde ik de familie. Was dat verstandig?

Noordtun­nel (A15) richting Gorinchem weer vrij na afsluiting vanwege loshangen­de kabels

2 oktober Door schade in de Noordtunnel bij Alblasserdam is de A15 in de richting van Gorinchem vrijdagochtend enige tijd afgesloten geweest. Er hingen draden los in de tunnel. Rijkswaterstaat heeft het probleem inmiddels verholpen.