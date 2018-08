Eerst dieselgate, nu 'curryworstgate' bij VW

'Wonen in Amsterdam is even ongezond als 183 sigaretten per jaar roken'

14 augustus Uit een nieuwe studie naar de luchtkwaliteit in Europese steden blijkt dat wonen in een grote Europese stad dezelfde impact op de gezondheid heeft als het roken van gemiddeld 183 sigaretten per jaar. Het autoverkeer wordt als een van de belangrijkste oorzaken genoemd.