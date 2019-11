Eerste auto rijdt op brandstof uit zeewier

De testen zijn het eerste succes van het Europese project MacroFuels, dat zich sinds 2016 richt op de productie van biobrandstoffen uit zeewier. Aan dit project neemt ook de Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO) deel met het vorig jaar geopende zeewierlaboratorium in Petten.



Daar werd het zeewier bewerkt tot een grondstof voor de productie van deze brandstoffen. Met hulp van de Universiteit Wageningen werd deze grondstof omgezet in bio-butanol. Het Danish Technological Instituite (DTI) ontwikkelde bio-ethanol uit zeewier.



Het afgelopen jaar werd er in totaal tien kilo bio-ethanol en acht kilo bio-butanol geproduceerd. Door deze te mengen met fossiele brandstoffen zijn E10- en B10-brandstof (elk 100 liter) geproduceerd waar de auto’s van nu op kunnen rijden. Met de proef is aangetoond dat de productie van brandstof van zeewier technisch haalbaar is. Alle stappen werden ook uitgevoerd met bestaande apparatuur.