Eerste elektrische SUV van Mercedes-Benz: de productie is begonnen

Autobezit­ters onnodig duur verzekerd

3 mei De overgrote meerderheid van autobezitters blijft lang bij dezelfde verzekeraar zitten. Ook na de aanschaf van een andere auto of een verhuizing, terwijl er juist dan vaak een beter passende verzekering te vinden is bij een andere verzekeraar. Dit blijkt uit representatief onderzoek van Q&A, in opdracht van Independer. Dat is zonde, want vaak laten ze hierdoor een mooie besparing liggen.