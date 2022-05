Eigenaar op vakantie: Tesla hangt al twee maanden aan openbare laadpaal

Omwonende Daniëlle Smit, die een klacht over de langdurig aan de openbare laadpaal gekoppelde Tesla indiende bij de gemeente, doet haar verhaal tegenover NH Nieuws. Van de gemeente kreeg zij te horen dat de eigenaar op vakantie is. De stekker uit de Tesla halen en hem verplaatsen was kennelijk te veel moeite. ,,Ik vind dit echt een bizarre vertoning”, aldus Smit. ,,Als je hier op de stoep parkeert krijg je een boete van 150 euro, maar je mag je wel een laadpaal toe-eigenen.”

Geen regels

In de desbetreffende straat mag je gratis parkeren en daarin schuilt misschien ook wel het probleem, want in de betaalde parkeerzones in Amsterdam moet je ook bij een laadpaal gewoon betalen. De gemeente Amsterdam heeft geen regels om het ‘laadpaalkleven’ tegen te gaan, waardoor in deze kwestie ook geen actie wordt ondernomen tegen de Tesla. De gemeente ziet overigens ook geen probleem in het langdurig stilstaan bij een laadpaal. ,,We hebben in Amsterdam een groot netwerk van laadpalen”, luidt het antwoord van een woordvoerder van de gemeente. Wel zegt de gemeente contact op te nemen met de eigenaar zodra hij weer terug is van vakantie.

Boete voor laadpaalklever

Momenteel bestaat er landelijk geen regelgeving rondom het langdurig stilstaan bij een laadpaal. Of je daarvoor beboet wordt, hangt af van de algemene plaatselijke verordening (apv) van de desbetreffende gemeente. Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden deed dit jaar nog uitspraak in een zaak over een laadpaalklever in Noordwijk en oordeelde dat de opgelegde boete van 95 euro terecht was. Die uitspraak schept een precedent voor elektrische rijders in gemeenten die het langdurig bezet houden van een openbare laadpaal zonder daadwerkelijk op te laden in hun apv hebben verboden.

