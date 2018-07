Elektrische Audi e-Tron wordt superslank, dankzij digitale buitenspiegels

De buitenspiegels van een auto vervangen door camera’s en beeldschermen is nog niet zo gemakkelijk. Toch gaat het gebeuren, in de Audi e-Tron. De fabrikant heeft zojuist meer details bekend gemaakt over de volledig elektrische SUV.

De Audi e-Tron krijgt virtuele buitenspiegels. Het gebruik van beeldschermen in plaats van de traditionele buitenspiegels heeft als belangrijkste voordeel dat de relatief grote en ver uit de auto stekende spiegels van glas kunnen worden weggelaten. Dat scheelt flink in de luchtweerstand, en dus het energieverbruik van een auto.

De virtuele buitenspiegel brengt aan de buitenkant van de auto nog wel een camera met zich mee. Die is aan een armpje bij het portier bevestigd, maar veel kleiner dan de behuizing van een buitenspiegel. De e-Tron is dankzij de camera's zo’n 15 centimeter smaller dan een vergelijkbare SUV met conventionele buitenspiegels. Zijn slanke formaat maakt hem wendbaarder in stadsverkeer en hij is er ook makkelijker door te parkeren.

Volkswagen experimenteerde jaren geleden al met digitale buitenspiegels in de superzuinige XL 1 (bekend geworden als de een-liter-auto). Ook de nieuwe hypercar Aston Martin Valkyrie krijgt ze en Elon Musk heeft al aangekondigd dat hij zijn Tesla’s ermee wil gaan uitrusten. Maar Audi heeft de wereldprimeur met toepassing in een auto die op grote schaal geproduceerd wordt. Begin volgend jaar staat de elektrische Audi e-Tron bij de Nederlandse dealers.

Verwarmd

De fabrikant heeft inmiddels ervaren dat er heel wat bij komt kijken om het spiegelglas te vervangen. De virtuele buitenspiegels zullen op de e-Tron een optie zijn. Al is de prijs nog niet bekendgemaakt: goedkoop worden ze niet. De kleine camera’s hebben een hoge resolutie: (1.280 bij 1.080 pixels) en kunnen worden verwarmd om te voorkomen dat ze bevriezen of beslaan. Als ze vuil zijn en slecht zicht bieden, krijgt de bestuurder een waarschuwing dat hij ze even schoon moet maken.

De beelden van de camera’s worden getoond op twee bijzonder scherpe en heldere oled-schermen (resolutie: 1200 bij 800 pixels), die op de overgang tussen voorportier en dashboard zijn geplaatst. Het is voor het eerst dat een autofabrikant oled-schermen toepast in een auto-interieur. De hoge kwaliteit van oled is bekend van smartphones en duurdere tv-toestellen.

De schermen in de portieren van de Audi hebben de vorm van een buitenspiegel en zijn 7 inch groot. Aan de bestuurderszijde is het scherm aanraakgevoelig en uitgerust met sensoren. Wie zijn vinger dicht bij dat scherm houdt, ziet iconen waarmee je het blikveld van de camera kan aanpassen, of in- en uit kan zoomen.

Tunnel

De camera’s passen automatisch de helderheid van hun beelden aan het licht aan, bijvoorbeeld als er door een tunnel wordt gereden. Ook past het beeld zich automatisch aan de rij-omstandigheden aan: stadsverkeer, snelweg, bochten of parkeren. Als de snelheid boven de 90 km/u komt en het navigatiesysteem weet dat de Audi e-Tron op een snelweg rijdt, wordt er automatisch ingezoomd, zodat andere voertuigen groter worden weergegeven. Als de bestuurder de richtingaanwijzer gebruikt, wordt het blikveld juist zo groot mogelijk gemaakt om de dode hoek te verkleinen. En bij het inschakelen van de achteruitversnelling richt het systeem zijn blikveld meer naar beneden en zoomt het uit.

De schermen van de virtuele buitenspiegels worden tevens gebruikt om de bestuurder te waarschuwen voor auto’s in de dode hoek. De beelden worden dan geel omrand en de omlijsting flikkert vier keer fel als de bestuurder desondanks toch zijn richtingaanwijzer inschakelt.

Interieur

De Audi e-Tron wordt pas in september volledig onthuld, maar zojuist zijn meer details bekendgemaakt over het interieur. Dat vertoont grote overeenkomst met andere topmodellen van Audi, zoals de A8 en Q8. De e-Tron onderscheidt zich echter met zijn virtuele buitenspiegels én met de bedieningshendel van de automaat. Die beweegt niet, maar is in feite een vaste steun voor de hand, met aan de zijkant knoppen die je kan indrukken om de automaat te bedienen.

Ook opvallend in het interieur isde enorme ruimte. Doordat de e-Tron volledig elektrisch is en de batterijen zich in de vloer en onder de achterbank bevinden, hebben de passagiers achterin geen last van een tunnel in de vloer. In andere grote SUV’s en sedans beperkt die vaak de voetenruimte. Ook in de bagageruimte blijkt de e-Tron royaal. De kofferbak is 600 liter groot en voorin (onder de ‘motorkap’) schuilt nog een extra bergruimte van 60 liter. Qua formaat bevindt de e-Tron zich tussen de Q5 en Q7 in. Hij is 4,90 meter lang, 1,94 meter breed en 1,62 meter hoog. De nieuwe Audi wordt geproduceerd in Brussel en de Nederlandse importeur meldt een voorlopige prijsindicatie van €82.500.

Volledig scherm Links en rechts in de voorportieren zijn de schermen van de virtuele buitenspiegels ingebouwd © Audi AG

Volledig scherm Het scherm van de virtuele scherm aan de bestuurderszijde is aanraakgevoelig. Je kunt er het beeld mee verplaatsen of zoomen © Audi AG

Volledig scherm Het scherm van de virtuele buitenspiegel heeft de vorm van een gewone buitenspiegel © Audi AG

Volledig scherm Voor de schermpjes is gebruik gemaakt van oled-technologie. Dat leidt tot een scherper en helderder beeld dan bij lcd-schermen, zoals die tot nu toe in auto's zijn toegepast © Audi AG

Volledig scherm Op de achterbank biedt de e-Tron heel veel zitruimte én een vlakke vloer © Audi AG

Volledig scherm De e-Tron rijdt nu nog rond in camouflage-verpakking. In september wordt hij onthuld in San Francisco © Audi AG

Volledig scherm Piepkleine camera's, gekoppeld aan beeldschermen, vervangen de buitenspiegels in de nieuwe Audi © Audi AG