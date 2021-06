‘Elektrische auto is al over twaalf jaar meest verkochte model’

Accountantskantoor EY denkt dat in 2033 de elektrische auto dominant is in de wereldwijde autoverkopen, wat vijf jaar sneller is dan eerder werd voorspeld. De onderzoekers verwachten dat er in de grote automarkten van Europa, de Verenigde Staten en China binnen twaalf jaar meer elektrische auto’s worden verkocht dan benzine- of dieselauto’s. En in 2045 zouden brandstofauto’s nog slechts minder dan 1 procent uitmaken van de wereldwijde verkopen van nieuwe auto’s.