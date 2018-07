Elektrische auto is mateloos populair, maar nergens laadpalen

Zelfrijden­de auto gaat - na dodelijk ongeval - toch weer de weg op

4 juli Uber gaat volgende maand verder met het testen van zelfrijdende auto's. Dat blijkt uit een interne mededeling, die is uitgelekt in Amerikaanse media. De tests vinden echter niet langer plaats in Arizona, waar bij een ongeval een vrouw om het leven kwam. Er wordt waarschijnlijk verder getest in San Francisco en Pittsburgh.