Elektrische auto: nu kopen of nog even wachten?

We moeten allemaal zo rap mogelijk elektrisch gaan rijden, staat onder meer in het concept-Klimaatakkoord. Maar wat kost dat? En welke mogelijkheden zijn er nu? Een overzicht.

Eerst het goede nieuws voor de supporters van de elektrische auto: de volledig elektrische Jaguar I-Pace was in december 2018 met 2621 exemplaren de best verkochte auto van Nederland. Een mijlpaal.

Bij die doorbraak past echter wel een nuance. Die verkooppiek had veel te maken met de fiscale regels voor zakelijke rijders. Tot 1 januari 2019 gold voor auto’s zonder CO2-uitstoot namelijk de gunstige bijtelling van 4 procent over het hele aankoopbedrag.

Vanaf 1 januari geldt dat tarief nog slechts voor de eerste 50.000 euro. Alles erboven (en dat is bij de I-Pace een flinke hap, met een basisprijs van ruim €80.000) valt vanaf dit jaar onder de 22 procent bijtelling. Overigens geldt die bijtelling alleen voor zakelijke rijders die de auto ook (meer dan 500 km) privé gebruiken.

Gevolg van de nieuwe regels is dat de verkoop van dure elektrische auto’s vanaf deze maand een forse dip zal laten zien, zo zijn de prognoses.

Stijgend

Toch zal het aantal verkochte e-auto’s ook komend jaar licht toenemen, verwachten Bovag en de RAI Vereniging. Niet omdat het kabinet het zo graag wil, maar vooral omdat zakelijke rijders waarschijnlijk wel brood zien in het stijgende aanbod aan elektrische auto’s onder de 50.000 euro. In die prijsklasse geniet je immers de komende vijf jaar van de lage (4 procent) bijtelling, terwijl alle diesel- en benzinerijders de volle mep (22 procent) moeten betalen.

Overigens blijft het lage bijtellingtarief van 4 procent bij waterstofauto’s wel over het hele aankoopbedrag gelden. Maar die auto’s zijn relatief veel duurder en er zijn nauwelijks tankstations. In Nederland zijn momenteel alleen de Hyundai Nexo en Toyota Mirai als waterstofauto beschikbaar.

Aanschafsubsidie

Voor veel particulieren is elektrisch rijden nog een stap te ver, schatten brancheorganisaties in. De verwachting is dat veel mensen wachten tot 2021, als er 6000 euro aanschafsubsidie komt voor emissieloze auto’s.

Nu kijken veel fossiele brandstofrijders liever de kat uit de boom: de meeste nieuwe elektrische auto’s zijn immers beduidend duurder dan de fossiele variant, terwijl accustress en de nodige scepsis over de actieradius nogal eens terecht blijken te zijn. En dan moet je wel een goed gevulde beurs of heel sterke principes hebben om tot aankoop over te gaan.

Toch stijgt het aantal CO2-vrije rijders jaarlijks. En dat is best logisch, gezien het groeiende aanbod.

Rekenen

Voor mensen met serieuze interesse is het wellicht handig om de verschillen tussen elektrisch, brandstof en hybride door te rekenen. Dat kan bijvoorbeeld op e-drivers.com (de e-drivers check). Zo’n rekentool werkt deels met aannames, bijvoorbeeld dat het onderhoud van een elektrische auto de helft goedkoper is dan van een brandstofauto, maar het geeft wel een beeld.

Een rekenvoorbeeld: voor een Nissan Leaf (aanschafwaarde 36.890 euro, 20.000 km per jaar, vijf jaar lang) bedragen de totale kosten na vijf jaar 31.400 euro. Een brandstofauto van diezelfde prijs kost na vijf jaar ruim 45.000 euro en een hybride auto over diezelfde periode een kleine 40.000 euro. Uiteraard spelen de kosten van de brandstof/stroom en de (wegen)belastingen een belangrijke rol bij het voordeel voor de e-rijders.

En dan nog een waarschuwing voor degenen die naar de showroom willen rennen om direct weg te rijden in zo’n kekke elektrische wagen: dat lukt meestal niet.

Voor bijvoorbeeld de binnenkort geleverde en nu al razend populaire Kia e-Niro 64 is de wachttijd al opgelopen tot ongeveer een jaar.

Het aanbod

Nu al op de markt, volledig elektrisch, gerangschikt op prijs:

Merk en type actieradius (WLTP) Prijs Laadtijd/snellaadtijd

Peugeot iOn 100 km €22.360 5 uur/25 min

Citroën C-Zero 100 km €22.360 5 uur/25 min

Smart EQ ForTwo 160 km €23.670 4,5 uur /niet mogelijk

Smart EQ ForFour 155 km €24.050 4,5 uur /niet mogelijk

Volkswagen e-Up! 133 km €27.875 5,25 uur/20 min

Peugeot Partner Tepee El 170 km €30.745 6,75 uur/30 min

Citroën e-Berlingo Multis. 170 km €31.670 6,75 uur/30 min

Renault Zoe 300 km €32.890 6 uur/ 25 min

Hyundai Ioniq El. 280 km €33.995 4,5 uur/20 min

Kia Soul 250 km €36.335 5,5 uur/20 min

Nissan Leaf 270 km €36.890 7 uur/40 min

Hyundai Kona El. 64 449 km €39.195 9,5 uur/45 min

BMW i3 255 km €39.549 4,5 uur/30 min

Volkswagen e-Golf 230 km €39.680 10,5 uur/35 min

Nissan e-NV 200 200 km €41.990 7 uur/40 min

Opel Ampera-e 380 km €46.699 9,25 uur/60 min

Jaguar i-Pace 470 km €80.330 13,5 uur/45 min

Audi e-tron Quattro 417 km €84.100 13,5 uur/30 min

Tesla Model S 75D 490 km €89.100 11,75 uur/40 min

Tesla Model X 75D 417 km €97.050 11,75 uur/40 min

Tesla Model S 100D 632 km €112.300 15 uur/40 min

Volledig scherm Hyundai Kona Electric © Bart Hoogveld

Waterstof

Merk en type Actieradius Prijs Laadtijd/snellaadtijd

Hyundai Nexo 655 km €69.995 5 min (tank 175 liter (6,33 kg)

Toyota Mirai 500 km €80.925 5 min (tank 122 liter (4,8 kg)

Volledig scherm Toyota Mirai © RV

Later dit jaar op de markt (selectie)

Audi e-tron Sportsback 500 km (NEDC**) €85.000

Hyundai Kona El 39 289 km (WLTP) €35.000 (richtprijs)

Kia e-Niro 39 289 km (WLTP) €35.000 (richtprijs)

Kia e-Niro 64 455 km (WLTP) €42.510

Mercedes EQC 400 450 km (NEDC) €70.000 (richtprijs)

Mini E 200 km (schatting) €20.000 (richtprijs)

Nio ES6 510 km (***) €45.800 (richtprijs)

Tesla Model 3 544 km (WLTP) va €58.800

Polestar 1 en 2 480/560 km €155.000 (richtprijs Polestar 1)

* Bij snelladen wordt niet de volledige actieradius bereikt.

**NEDC-opgave, de huidige (WLTP-)opgave is realistischer, maar nog niet voor dit model beschikbaar.