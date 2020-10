Elektrische auto Polestar 2 kan plotseling stil vallen: fout in de software

De oorzaak van het probleem zit in de controle-module van de batterij-energie, meldt Polestar in een verklaring. De fout maakt dat de accu tijdens het rijden geen stroom meer levert en het voertuig abrupt stilvalt. De fout heeft dan geen enkele invloed meer op de besturing, remmen en veiligheidssystemen. Wie onderweg tot stilstand komt, kan de pechhulpservice oproepen met de Connect-knop in de dakconsole van zijn voertuig.

De fabrikant heeft het probleem onderzocht en geverifieerd nadat ‘een klein aantal klanten’ het had gemeld. Niet bekend is om hoeveel klanten het gaat; er zijn geen ongevallen bekend. De terugroepactie betreft alle 2189 Polestar 2-modellen die tot nu toe zijn geleverd. Het merk is dit jaar voor het eerst op de markt. Bezitters moeten hun auto naar een servicepunt brengen voor een handmatige software-update die het probleem moet verhelpen. Polestar adviseert daarnaast het koplampniveau te controleren, omdat dit in de fabriek foutief afgesteld kan zijn en het dimlicht dan te hoog schijnt. Polestar is, net als zustermerk Volvo, eigendom van het Chinese Geely.