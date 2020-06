Elektrische auto’s goedkoper? Deze modellen tipt onze autoredactie

4000 euro korting op een nieuwe elektrische auto of 2000 euro terug bij een gebruikt exemplaar: dat is de strekking van de nieuwe Subsidieregeling Elektrische Personenauto’s Particulieren, kortweg SEPP. Na de steunmaatregelen voor zakelijke rijders, die minder fiscale bijtelling betalen voor een elektrische auto, wil de regering het nu ook voor privékopers aantrekkelijker maken om elektrisch te gaan rijden. Wie als particulier zo’n auto koopt óf privé leaset, kan vanaf 1 juli geld terugvragen.

Aan de SEPP-regeling, die met terugwerkende kracht ook geldt voor auto’s die vanaf 4 juni op kenteken zijn gezet, zijn wel voorwaarden verbonden. Zo moet de oorspronkelijke nieuwprijs van de auto tussen de 12.000 en 45.000 euro liggen, moet het model minimaal 120 kilometer op een volle acculading kunnen halen en moet hij volledig elektrisch zijn.

Tesla

Voor een hybride of plug-inhybride gelden de voordelen dus niet. Ook alle Tesla’s vallen buiten de boot. De goedkoopste Tesla, de Model 3, heeft immers nog altijd een nieuwprijs vanaf 49.995 euro; dat is bijna vijf mille boven de limiet van de subsidieregeling.

Bij tweedehands exemplaren geldt de korting bovendien alleen wanneer je de auto bij een erkend autobedrijf koopt. Zo wil Den Haag voorkomen dat mensen subsidie opstrijken door onderling auto’s te verkopen. De overheid reserveert dit jaar 17,2 miljoen euro voor de regeling: 10 miljoen daarvan is bestemd voor 2500 nieuwe auto’s, met de overige 7,2 miljoen kunnen 3600 kopers van een tweedehands ondersteund worden. Het subsidieprogramma loopt tot 2025, voor de komende jaren wordt de hoogte van het jaarbudget later bepaald.

Populair

Het aanbod van tweedehands elektrische auto’s groeit snel. Alleen al op Gaspedaal.nl staan inmiddels bijna 10.000 elektrische occasions te koop. Elektrische auto’s zijn steeds meer in trek, bevestigt Ingrid Spierts van Automotive MediaVentions, het bedrijf achter de populaire autozoeksites Gaspedaal.nl, AutoTrack.nl en Autowereld.nl: ,,In onze cijfers zien we een duidelijke stijging in het aantal mensen dat naar een elektrisch model zoekt. Al ligt dat niet zozeer aan de nieuwe regeling, want we zien die stijging al langer. Elektrische auto’s zijn extreem populair aan het worden: de vraag is vele malen groter dan het aanbod.’’

Brancheorganisatie Bovag ziet eenzelfde trend. Woordvoerder Tom Huyskens: ,,Steeds meer autokopers willen overstappen op elektrisch, maar vooralsnog is het koffiedik kijken hoe veel nieuwe modellen daadwerkelijk leverbaar zijn. Zeker nu veel autofabrieken stil hebben gelegen vanwege de coronacrisis. Ford heeft de elektrische Mustang Mach-E uitgesteld, de Volkswagen ID.3 is vertraagd, dus zijn kopers sterk afhankelijk van de opstartende auto-industrie of van modellen uit voorraad. Voor de tweedehands markt geldt dat er voorlopig voldoende modellen te koop staan, terwijl we ook zien dat er steeds meer EV’s worden geïmporteerd uit het buitenland.”

Prijzig

Desondanks, zegt Huyskens, is het nog maar de vraag of consumenten nu massaal elektrische auto’s gaan kopen. ,,Daarvoor gaat de regeling wat ons betreft niet ver genoeg. Elektrische auto’s zijn nog altijd relatief prijzig (sommige e-modellen zijn tot wel 65 procent duurder dan een vergelijkbare benzineauto, red.) en hoewel 4000 euro korting in absolute zin een flink bedrag is, blijft het gering in verhouding met het aankoopbedrag van zo’n model. Een EV van 40.000 euro kost nu ineens 36.000 euro, maar dat is nog steeds geen bedrag dat de gemiddelde autokoper in zijn achterzak heeft zitten. We zien nu juist dat autokopers, vanwege de onzekere tijden, hun hand eerder op de knip houden voor zulke grote bedragen. Er worden meer tweedehands auto’s verkocht maar dat zijn vooral modellen in het lagere prijssegment, gekocht door mensen die acuut een autootje nodig hebben omdat ze liever niet met het openbaar vervoer reizen.”

Slooppremie

De brancheorganisatie zou het liefst zien dat ‘er nog een laagje bovenop’ de ingevoerde regeling komt. Huyskens: ,,Wij zeggen vanaf het begin al: versterk de subsidie met een slimme slooppremie, afgestemd op wat iemand zelf kan betalen en welke auto die persoon inruilt. Wie uit een hele oude, vervuilende diesel stapt ten gunste van een spiksplinternieuwe elektrische auto krijgt een hogere premie dan iemand die een nieuwere benzineauto inruilt. Dan krijg je echt een stimulans om de oudste auto’s, het liefste de oudste diesels, uit het wagenpark te halen en dan snijdt het mes aan meerdere kanten. Je vergroent het wagenpark én je stimuleert de economie.”

Er is meer vraag naar elektrische modellen, maar wat nu als autobedrijven – juist door die grotere populariteit – de prijzen van e-auto’s verhogen? Dat zou het hele effect van de subsidie om zeep helpen. ,,Wij houden geen officiële prijshistorie bij van de auto’s die op onze sites te koop staan”, geeft Ingrid Spierts van Automotive MediaVentions aan. ,,Maar we zien geen signalen dat autobedrijven de prijzen nu ineens aanpassen. Wel kan ik mij voorstellen dat met name tweedehands EV’s voortaan sneller verkopen met dank aan de subsidie. Als je toch al een elektrische auto op het oog hebt, zou ik dus niet te lang wachten met toehappen.” Het aanbod van elektrische occasions

Ook Bovag-man Tom Huyskens verwacht niet dat elektrische auto’s gauw duurder worden: ,,Het zou kunnen gebeuren omdat het nu eenmaal een vrije markt met vraag en aanbod is, maar het is echt niet zo dat EV-kopers nu ineens de showrooms plat lopen waardoor prijzen explosief stijgen. Voor zulke effecten is de markt voor elektrische auto’s in Nederland echt nog te klein, ondanks de nieuwe stimuleringsmaatregelen.”

Deze elektrische auto's tipt onze autoredactie:

Renault Zoe

NIEUW

Volledig scherm Huidige generatie Renault Zoe © Bart Hoogveld

Renault levert de nieuwe Zoe vanaf 29.590 euro, dankzij 4000 euro korting die de Nederlandse importeur momenteel aanbiedt. Met de subsidie die daar nog bovenop komt, levert dat een aanschafprijs van 25.590 euro op. Die prijs kan nog verder omlaag als je het batterijenpakket huurt in plaats van koopt. Klik hier voor een uitgebreide test van de Renault Zoe, uitgevoerd door onze autoredactie.

TWEEDEHANDS

Volledig scherm Renault Zoe van de eerste generatie © Renault

Omdat de eerste versie van deze Renault al in 2013 op de markt kwam, zijn de prijzen van een tweedehands vrij gunstig. Via Gaspedaal.nl kun je kiezen uit ruim negenhonderd exemplaren. Daar zagen we deze week een zes jaar oude Zoe die 38.000 kilometer heeft gereden en 13.450 euro kost. Met 2000 euro overheidssubsidie komt de prijs uit op 11.450 euro. Klik hier voor het complete aanbod van de Zoe op Gaspedaal.nl

MG ZS

NIEUW

Volledig scherm MG ZS © Bart Hoogveld

Hoewel deze Chinese SUV al tot de voordeligste elektrische auto's op de markt behoorde, maakt de subsidieregeling de ZS extra interessant. De 4000 euro van de regering brengt de aanschafprijs (€30.985 voor de goedkoopste 'Comfort'-uitvoering) onder de 30.000 euro en importeur Van Mossel doet daar 'uit eigen zak' nog eens 4000 euro af. Zo wordt de ZS bijna een derde (!) goedkoper. Je hebt deze flinke SUV dan al voor 22.985 euro. Klik hier voor een uitgebreide test van de MG ZS, uitgevoerd door onze autoredactie.

TWEEDEHANDS

Volledig scherm MG ZS © Gaspedaal.nl

Omdat de MG ZS pas vorig jaar op de markt kwam, staan er op de occasionportals nauwelijks gebruikte exemplaren te koop. Bovendien zijn de prijzen nog bijna niet gezakt in vergelijking met nieuwe auto's. Wij zagen deze week een ZS uit 2019 met 18.500 kilometer ervaring en een prijs van 28.400 euro. Omdat de auto gebruikt is, geldt slechts 2000 euro subsidie. In dit geval is aanschaf van een nieuwe zelfs dus goedkoper!

Nissan Leaf

NIEUW

Volledig scherm Nissan Leaf van de huidige generatie © Bart Hoogveld

De huidige, tweede generatie van de Nissan Leaf is sinds kort verkrijgbaar met accupakketten in diverse groottes. Net als MG en Renault heeft Nissan besloten de subsidie van 4000 euro voor de Leaf te verdubbelen met een extra korting van 4000 euro uit eigen zak. Hierdoor koop je de Leaf met het kleinste accupakket (40 kWh), inclusief subsidie, nu al voor 28.990 euro. Klik hier voor een uitgebreide test van de Nissan Leaf, uitgevoerd door onze autoredactie.

TWEEDEHANDS

Volledig scherm Nissan Leaf van de eerste generatie © Nissan

Doordat Nissan als één van de eerste automerken een elektrisch model leverde, staan er nu ruim duizend Leafs te koop op Gaspedaal.nl. Opvallend veel exemplaren hebben er al 100.000 kilometer op zitten. Wij zagen een exemplaar uit 2014 met een tellerstand van 67.110 km. Prijs: 12.945 euro. Met de 2000 euro subsidie meegerekend tik je hem dus nu voor iets meer dan 10.000 euro op de kop. Klik hier voor het complete aanbod van de Leaf op Gaspedaal.nl

BMW i3

NIEUW

Volledig scherm BMW i3 © BMW

Ondanks z'n bescheiden buitenmaten is BMW's elektrische stadsauto niet goedkoop: voor de voordeligste versie betaal je minimaal 41.065 euro. De overheidssubsidie betekent wel dat je nu bijna 10 procent korting krijgt. Daarmee zakt de aanschafprijs onder de 40 mille.

TWEEDEHANDS

Volledig scherm BMW i3 © Gaspedaal.nl

BMW was er vroeg bij met een elektrische auto: de markante i3 zag al in 2013 het levenslicht. Gebruikte exemplaren vind je dan ook volop. Wij zagen er deze week op de occasionportals één uit 2017 voor 23.950 euro (exclusief subsidie), met een kilometerstand van ruim 74.000 kilometer. Met de subsidie wordt dat dus 21.950 euro. Klik hier voor het complete aanbod van de i3 op Gaspedaal.nl

Nog meer keus Andere, nieuwe elektrische auto’s die in de subsidieregeling vallen zijn de DS3 Crossback e-Tense, Honda E, Hyundai Ioniq en Kona, Kia e-Niro, Mazda MX-30, Mini Electric, Opel Corsa-e, Peugeot e-208 en e-2008, Renault Twingo ZE, Opel Ampera-e, Seat Mii Electric, Skoda Citigo-e, Smart Fortwo en Forfour EQ en de VW e-Up en e-Golf. In het najaar komt daar onder andere nog de Volkswagen ID.3 bij.