Elektrische auto's mogen in Oostenrijk harder rijden dan benzine-en dieselauto's

Video Vliegende motorfiets is nu te koop

9:35 De vliegende motorfiets is een feit. Ruim 130.000 euro kost de hoverbike, zoals de uitvinders hem noemen. Eigenlijk is het een soort drone waar één persoon mee de lucht in kan. In Dubai oefenen politiemensen al met de vliegende motorfiets en hij is nu ook te bestellen op de website van Hoversurf: een Russisch-Amerikaanse start-up.