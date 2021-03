Elektrische Mercedes EQS krijgt 56 inch hyperscreen

De nieuwe Mercedes-Benz EQS legt de lat enorm hoog in het elektrische luxesegment qua actieradius (700 kilometer) en efficiëntie (Cw-waarde 0,20). Dat laatste getal is bijzonder, want de EQS is een fractie groter dan de huidige S-klasse. Door zijn druppelvorm en gladde carrosserie is het desondanks ’s werelds meest aerodynamische productieauto.

Volledig scherm Het interieur van de nieuwe EQS © Mercedes-Benz

Het definitieve uiterlijk van de EQS houdt Mercedes-Benz nog even geheim, maar het interieur is al wel onthuld. De ontwerpers kozen aan de binnenzijde voor een zwevende middenconsole. Dat ziet er mooi en sportief uit, en zorgt toch voor veel vloerruimte. Dé eye-catcher is echter het enorme display, dat Mercedes ‘MBUX Hyperscreen’ noemt. Het onderdeel strekt zich uit over de gehele breedte van het voertuig - een lengte van 141 centimeter.

De Chinese startup Byton probeerde al eerder iets dergelijks, maar het Chinese merk is er nog steeds niet in geslaagd om zijn 48-inch scherm - en auto eromheen (M-Byte) - klaar te krijgen voor serieproductie. Het EQS-hyperscreen bestaat uit drie beeldschermen die met elkaar zijn verbonden onder een gebogen afdekglas. Dit dekglas krijgt zijn uiteindelijke, gebogen vorm bij 650 graden Celsius. Het is krasvast, extreem breukvast en door een speciale coating eenvoudig te reinigen, aldus Mercedes-Benz.

In totaal acht processoren zorgen ervoor dat de drie displays samen een grote bioscoop worden. Het scherm biedt haptische feedback én is drukgevoelig. Harder drukken kan dus iets anders in gang zetten dan zacht drukken of vegen. Ook maakt het interieur gebruik van kunstmatige intelligentie, waarbij de vaakst gebruikte functies altijd in beeld staan. Ook doet de auto zelf suggesties op basis van de gebruiksgewoonten van de bestuurder, variërend van het massageprogramma tot suggesties voor de to-do -Lijst.

Het hyperscreen is omgeven door een doorlopend frame van kunststof en heeft sfeerverlichting in het onderste gedeelte. Met deze truc willen de ontwerpers bereiken dat het gigantische scherm boven het dashboard lijkt te zweven. Geïntegreerd in dit grote digitale gebied zijn turbinevormige analoge ventilatiesproeiers, die gezien moeten worden als een verbinding tussen de digitale en de fysieke wereld. Mercedes biedt tegen een meerprijs een super-luchtfilterfilter dat bijna de hele ruimte onder de voorkap inneemt en zorgt voor ultra-zuivere lucht. De EQS krijgt dan ook geen opslagruimte onder de voorklep, de zogeheten ‘Frunk’.

Een opvallend kenmerk van de EQS-ervaring zijn de ‘soundscapes’: selecteerbare 'motorgeluiden’ die weerklinken via de luidsprekers. Het geluid verandert algoritmisch en past zich aan volgens een tiental verschillende rijparameters, inclusief gaspedaalpositie en voertuigsnelheid, net zoals een gewone motor dat zou doen. In plaats van één standaardgeluid te ontwikkelen, laten de ingenieurs van Mercedes de inzittenden kiezen tussen verschillende auditieve thema’s. Silver Waves is een vrij generieke luxe EV-soundtrack, terwijl Vivid Flux in de sci-fi space-opera-sfeer opereert en Roaring Pulse doet denken aan geluiden van krachtige verbrandingsmotoren.

De Mercedes EQS wordt binnenkort onthuld, gaat deze zomer in productie en wordt eind dit jaar uitgeleverd aan klanten.