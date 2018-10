Elektrische occasion? Wel even opletten

Nu de elektrische auto in de lift zit, stijgt ook het aanbod aan occasions. Die zijn relatief goedkoop, vanwege de onzekerheid over de levensduur van de accu’s. Daar kun je als goed voorbereide consument van profiteren.

Elektrische auto’s worden steeds populairder, ook als tweedehands. In het eerste deel van dit jaar is de verkoop van elektrische occasions zelfs verdubbeld in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Uit onderzoek van AutoTrack blijkt dat ruim 40 procent van de Nederlanders serieus nadenkt over de aanschaf van een tweedehands elektrische auto. Het aantal zoekopdrachten naar tweedehands elektrische modellen is bij deze online autoaanbieder in vergelijking met vorig jaar ook ruim verdubbeld (+113 procent).

Die aantrekkingskracht is begrijpelijk en niet alleen vanwege de fijne gedachte dat je als automobilist de lucht niet meer vervuilt met uitlaatgas. Het komt ook doordat rijden op stroom goedkoper is dan rijden op brandstof én doordat diesels steeds meer onder vuur liggen.

Andere pluspunten die elektrisch rijden extra leuk maken zijn: geen wegenbelasting, lagere onderhoudskosten en de stilte en enorme trekkracht van de elektromotor. Ook het idee dat je je auto thuis kunt voltanken - al dan niet met stroom van je eigen zonnepanelen - in plaats van op een druk tankstation spreekt mensen aan.

Het kopen van een gebruikte elektrische auto kent wel een paar uitdagingen, want er zijn wat extra aandachtspunten. Past de auto bij jou en je levensstijl? Want elektrische auto’s zijn voor de een een briljante oplossing, maar voor de ander blijft een zuinige benzine-, diesel- of hybride auto vooralsnog meer geschikt. Bijvoorbeeld omdat je het gemak van overal en altijd binnen vijf minuten een volle tank niet kunt missen.

Laadpalen

De logistiek die een elektrische auto vereist, kan een onoverbrugbare horde vormen als je thuis geen oplaadpunt kunt installeren. Standaard op het werk opladen, kan dat probleem deels oplossen. En het netwerk van openbare laadpalen groeit gelukkig snel. Sterker nog, er is geen land in Europa dat beschikt over meer laadpalen dan Nederland: op dit moment zijn het er 33.258.

De beperkte actieradius vormt voor veel mensen wellicht nog de hoogste drempel om elektrisch te gaan rijden. Vooral als je veel op de snelweg rijdt, moet je ervan uitgaan dat de auto minder ver komt dan de fabrikanten beweren, zelfs nu de nieuwe, nauwkeuriger WLTP-testnorm van kracht is. Op de snelweg heeft zo’n auto immers meer last van luchtweerstand en is alle kracht nodig om de hoge snelheden te halen.

De allerbelangrijkste vraag bij aanschaf van een elektrische occasion is echter hoe goed het batterijenpakket nog presteert. Op veel nieuwe modellen is de garantie op de batterijen acht jaar, maar bij sommige geldt een kortere termijn van vijf jaar.

Wanneer het batterijenpakket uitgeput raakt, is het tijd voor vervanging. En dat is een dure grap, want het batterijenpakket is verreweg het duurste onderdeel van een elektrische auto.

Hyundai biedt de mogelijkheid om elk onderdeel van de accu los te vervangen, maar voor een kersverse accu van een Tesla Model S P85 betaal je rond de 15.000 euro. Voor de aanzienlijk kleinere batterij van een Nissan betaal je 5000 euro. Geen malse prijzen dus, bovenop de aanschafprijs van de auto zelf. Een occasion kan daardoor zelfs total loss verklaard worden, want op hogere leeftijd heeft zo’n grote investering echt geen zin meer.

Om deze potentiële hoofdpijn te elimineren, kun je kiezen voor batterij-lease. Renault biedt een dergelijke regeling al sinds 2015. Je moet dan een maandelijks leasebedrag voor de accu betalen, maar dat wordt gecompenseerd door de lagere aanschafprijs van de auto.

Wat de staat van een gebruikte accu is, hangt overigens voor een groot deel af van z’n geschiedenis. Telkens boven de 90 procent opladen en tot onder de 10 procent leegrijden, zorgt in de regel voor meer slijtage. Ook het aantal laadbeurten en veelvuldig snelladen hebben invloed op het uithoudingsvermogen. De kilometerstand is dus niet heilig: accu’s verouderen, ook al worden ze niet gebruikt.

Proefrit

Sommige auto’s, zoals de Nissan Leaf, geven via het dashboard zelf een indicatie van de conditie van de accu. Bij een proefrit met de auto die je op het oog hebt, is het verstandig om de accu bijna helemaal leeg te rijden, om te zien hoe ver je echt komt. Laad hem vervolgens iets bij met een snel-lader om te zien hoe snel hij dat doet. Als je het beloofde bereik haalt, kun je ervanuit gaan dat de accu nog goed is.

Wie nog meer zekerheid wil over de conditie van het batterijenpakket, kan het beste een uitgebreid accu-rapport laten opmaken door een onafhankelijk keuringsstation.

Wat kost een elektrische occasion?

Een greep uit het actuele aanbod op AutoTrack.nl:

Volledig scherm Renault Zoe © Shutterstock

Bouwjaar: 2014

Km-stand: 28.757

Prijs (exclusief accu): €12.900

Volledig scherm Nissan Leaf © pr-foto

Nissan Leaf, bouwjaar 2014

Km-stand: 20.366

Prijs: €15.950

Volledig scherm Tesla Model S 85 © Tony Vos/Automedia

Tesla Model S 85, bouwjaar 2013

Km-stand: 154.810

Prijs: €44.750

Volledig scherm BMW i3 © Schenk Niek