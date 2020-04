Elektrische Renaults met 360 graden-camera's leggen samenscholingen in Rotterdam vast

De gemeente zet één camera-auto in Rotterdam-Zuid in en één in -Noord. De bestuurders van de elektrische Renaults gaan surveilleren bij Rotterdamse parken, pleinen, voetbalkooien en skateparken. Zij treden bij een overtreding niet zelf op, maar moeten in de wagen blijven. De camera’s zenden live beelden uit naar een centralist, die vervolgens handhavers of de politie kan inschakelen bij overtredingen van het samenscholingsverbod. Op die overtreding staat een boete van 390 euro.