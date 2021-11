Elfjarige automobilist jaagt tegenligger aan de kant door met zijn lichten te knipperen

Dag eigen auto, hallo deelver­voer: Amersfoort zet er vol op in, maar gaat dat wel werken? Vier vragen

Twee of drie auto’s voor de deur van je nieuwe huis? Vergeet het maar: Amersfoort wil het aantal parkeerplaatsen in nieuwbouwwijken zoals Langs Eem en Spoor, De Hoef-West en De Zonnehof met 10 tot 50 procent verlagen. Deelvervoer wordt hét alternatief. Maar werkt dat wel? Of krijgen we straks enorme parkeerproblemen? Vier vragen (en antwoorden).

15 november