Elon Musk legt uit waarom gewapend glas van Cybertruck toch kon sneuvelen

De futuristisch uitziende Cybertruck werd vorige week donderdag gepresenteerd in Los Angeles. Volgens Musk kunnen er op het robuuste koetswerk geen krassen komen en zijn de ramen min of meer gepantserd. Om dat te demonstreren, werd met een sloophamer hard op een deur geslagen. Maar bij het volgende show-onderdeel liep het mis. Toen een metalen bal tegen twee autoruiten werd gekegeld, barstten die. Duidelijk niet de bedoeling, zo was ook te horen aan de reactie van Musk, die ,,Oh my f*cking God” riep.

De oorzaak moet gezocht worden in de volgorde van de demonstraties, opperde een twitteraar afgelopen zondag. ,,Misschien had je eerst de bal tegen de ruit moeten gooien, in plaats van met een hamer tegen de deur te slaan.” Een these die de Tesla-baas later beaamde. ,,Door de impact van de sloophamer barstte de basis van het glas, waardoor de bal niet teruggekaatst werd”, aldus Musk. ,,Eerst had de stalen bal tegen de ruit gegooid moeten en daarna pas de sloophamer tegen de deur.‘’