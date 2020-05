Elon Musk niet eens met zijn vrouw over uitspraak naam zoontje X Æ A-12

Tesla-baas Musk legde deze week tijdens een radiointerview nog even uit hoe je de naam van zijn zevende kind uitspreekt. ,,X is gewoon de letter X, de Æ wordt uitgesproken als ‘ ash ’, en A-12 was mijn bijdrage aan zijn naam. Dat was de voorloper van de SR-71, het coolste vliegtuig ooit.”

Voor de wet

Overigens is het nog maar de vraag of X Æ A-12 ooit in het paspoort van de jongste Musk-telg zal belanden, want volgens de Amerikaanse wet mag de jongen niet zo ingeschreven worden. De Amerikaanse site TMZ praatte met de afdeling Burgerzaken van Los Angeles, en die was bijzonder duidelijk: het kan én mag niet volgens de wet. In Californië is het verboden om cijfers of symbolen in een naam te verwerken. Alleen de 26 letters van het alfabet zijn toestaan. Toch zijn er uitzonderingen, zoals bijvoorbeeld een apostrof in de naam O’Connell.