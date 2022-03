Elon Musk opent Europese Tesla-fabriek: ‘Op naar duurzame toekomst’

Elon Musk, de topman van Tesla, heeft vandaag in Duitsland de eerste ‘echte’ Europese fabriek van het merk geopend. Eerder was er al een fabriek in Tilburg, maar daar werden de auto's slechts geassembleerd, nadat ze eerst in de VS uit elkaar waren gehaald en daar op de boot waren gezet.

Tesla heeft 5 miljard euro in de Duitse fabriek, in Grünheide bij Berlijn, geïnvesteerd. Het is de grootste investering in de Duitse auto-industrie van de afgelopen jaren. Ter gelegenheid van de opening kregen vandaag dertig klanten met hun families hun nieuwe Tesla’s op feestelijke wijze overhandigd, in het bijzijn van Musk.

,,Dit is een geweldige dag voor de fabriek’’, sprak Musk. ,,Dit is toch weer een nieuwe stap in de richting van een duurzame toekomst.’’ De Duitse bondskanselier Olaf Scholz was ook van de partij en roemde de fabriek als een teken van vooruitgang en de toekomst van de auto-industrie in het algemeen.

Buiten het fabrieksterrein verzamelden zich echter demonstranten vanuit de milieubeweging. Met potten en pannen maakten zij lawaai om hun bezorgdheid te uiten over het hoge waterverbruik en de bomen die sneuvelden door de bouw van de fabriek. Uiteindelijk is de autoproductie acht maanden vertraagd doordat het lang wachten was op de vereiste vergunningen. Daarbij ging het onder meer om het waterverbruik, de luchtvervuiling en het sneuvelen van een bos.

Een half miljoen auto's per jaar

Voorlopig wordt in de Europese fabriek uitsluitend de compacte SUV Model Y geproduceerd. Volgens Tesla zijn inmiddels 3500 van de in totaal 12.000 werknemers aangenomen. De productiecapaciteit van de fabriek is 500.000 auto's per jaar en dat is meer dan de 450.000 elektrische auto's die Volkswagen vorig jaar wereldwijd verkocht. Uiteindelijk zal hier ook 50 gigawatt uur (GWh) aan batterijen worden geproduceerd. Daarmee is de bijbehorende accufabriek groter dan welke andere Duitse fabriek ook.

Tesla hoopt met de nieuwe vestiging zijn marktaandeel in Europa te vergroten. Op dit moment heeft het merk 13 procent, terwijl Volkswagen 25 procent bezit. Volgens de analisten van JPMorgan zal de fabriek dit jaar 54.000 auto's bouwen, maar volgend jaar zal dat al zijn opgelopen tot 280.000 en vanaf 2025 zullen er dus inderdaad een half miljoen auto's per jaar worden geproduceerd. Als het meezit met de verkopen, natuurlijk. Want de afgelopen tijd moest Tesla, zeker ook in Nederland, flink wat marktaandeel inleveren.

Aartsrivaal Volkswagen zit intussen niet stil. Dat merk gaat in Wolfsburg 2 miljard euro investeren in een nieuwe fabriek voor elektrische auto's en wil ook zes nieuwe accufabrieken in Europa vestigen.

Na acht maanden vertraging is Elon Musk er eindelijk getuige van hoe de Tesla Model Y van de band rolt in het Duitse Grünheide.

