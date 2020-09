Elon Musk wil met 20 miljoen Tesla’s per jaar marktleider VW verslaan

Musk maakte zijn torenhoge ambitie openbaar nadat op Twitter zijn woorden verkeerd uitgelegd waren. TeslaVibes, een van de vele fan-platforms van Tesla, had gemeld dat Musk had gesproken over 30 miljoen auto’s per jaar. Vervolgens reageerde Musk hoogstpersoonlijk via Twitter dat dit 20 miljoen moest zijn. Nog altijd een astronomisch hoog verkoopdoel voor het nu nog relatief kleine Tesla. Volkswagen is op dit moment de grootste autofabrikant ter wereld en verkoopt nog geen 11 miljoen auto’s per jaar.