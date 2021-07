En wéér een vrachtwagen klem onder dit viaduct in Nijmegen: ‘Gebeurt elke maand’

Dit is een van de duurste tankstati­ons van Nederland: ‘De prijs is belache­lijk hoog’

30 juni Het is lang wachten op automobilisten die benzine tanken bij de Esso aan de A6 bij Almere, ter hoogte van de Ketelburg. Genoeg klanten voor koffie en broodjes, maar er zijn bijzonder weinig mensen die de wagen volgooien voor bijna 2 euro per liter. ,,De prijs is belachelijk hoog.’’