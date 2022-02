Enorme rijen bij de pomp nu brandstofcrisis dreigt: ‘De vraag is of benzine straks nog betaalbaar is’

‘Duitsland onderzoekt of zelfrijden­de Tesla wel is toegestaan’

Duitsland is een onderzoek begonnen naar de zelfrijdende functies van Tesla, de zogeheten Autopilot. Volgens de Duitse krant Bild am Sonntag kijkt het Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), de Duitse versie van de RDW, met name naar de functie waarbij de elektrische auto’s van de Amerikaanse fabrikant zelfstandig van rijbaan wisselen. Mogelijk is een dergelijke functie helemaal niet toegestaan in Europa.

20 februari