Enorme run op scooterhelmen: ‘Het is een gekkenhuis en de schappen leeg’

Transpor­teurs schrikken zich rot van boeteregen uit Engeland: ‘Het gaat om duizenden euro’s’

Het was geen leuk cadeautje zo vlak voor kerst: een pakketje uit Engeland met daarin meer dan 400 boetes maal 1200 euro per stuk voor het niet goed geregistreerd rijden met een vrachtwagen door milieuzones in Londen. Uiteindelijk bleken de trucks in orde en op de juiste manier ingeschreven zodat de boetes geschrapt werden. Maar de schrik zat er goed in bij groentehandelaar VGI uit De Lier.

29 december