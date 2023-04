Eppo (49) wil nóóit meer op de vrachtwagen zitten na doodrijden verkeersregelaar: ‘Een milliseconde zag ik hem niet’

Onderzoek: Bewoners platteland juist zeer tevreden over bereikbaar­heid

Plattelandsbewoners zijn niet minder tevreden over de bereikbaarheid van voorzieningen als scholen, winkels of medische zorg dan mensen in grote steden. Zij ervaren nauwelijks problemen, blijkt uit een rapport van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) dat maandag verschijnt.