EQC: de eerste Mercedes zonder uitlaatgas

Ruim 130 jaar geleden schreef Daimler geschiedenis door ’s werelds allereerste auto op de weg te zetten. Nu presenteert de autofabrikant zijn eerste volledig elektrische auto. Om te onderstrepen dat met deze SUV een nieuw tijdperk aanbreekt, krijgt de Mercedes EQC een compleet nieuw familiegezicht, waarin de grille en de dag-rijlichten een eenheid vormen. De koplampen zijn bovendien met elkaar verbonden met een lichtbalk. Dezelfde designtruc is ook bij de achterlichten toegepast. En voor het eerst is zelfs de beroemde Mercedes-ster in de grille verlicht. Daarachter schuilt de radar van de veiligheidssystemen.

Breedbeeldscherm

Het interieur van de EQC vertoont dezelfde stijl als de nieuwste generatie van de Mercedes A-Klasse, met zijn enorme, bovenop het dashboard geplaatste breedbeeldscherm dat het traditionele ‘klokkenhuis’ met instrumentarium vervangt. De ronde uitstroomroosters van de A-Klasse zijn echter vervangen door rechthoekige roosters waarvan het design is geïnspireerd op de koperen lijnen in de printplaat van elektronica. En de geribbelde rand van het dashboard doet denken aan de koelribben van een hifi-versterker. Volgens de fabrikant is in het interieur veelvuldig gebruik gemaakt van natuurlijke en gerecyclede materialen. Zo is er stoelbekleding leverbaar die volledig van gerecyclede PET-flessen is gemaakt.

Intelligentie

Met zijn kunstmatige intelligentie is de EQC de concurrentie te slim af. De spraakbediening werkt bij Mercedes beter dan bij andere merken. En als de auto weet dat er verderop een file staat, past hij vroegtijdig de snelheid aan. De adaptieve cruise-control reduceert de snelheid dan uit voorzorg tot circa 100 km/u. Eenmaal in de file wordt de auto aan de rechterkant van de rijstrook gehouden om ruimte vrij te laten voor hulpdiensten.

De Eco-assistent, die helpt om zuinig te rijden, gebruikt gegevens uit het navigatiesysteem, verkeersbordherkenning en informatie uit de intelligente veiligheidsassistenten (radar en stereocamera). Hij meldt de bestuurder wanneer die het gaspedaal kan loslaten, bijvoorbeeld omdat er een lagere snelheidslimiet aankomt.

Geen trendsetter

Met de batterij- en laadtechniek blijkt de Mercedes geen trendsetter. Zijn reikwijdte van 400 kilometer (volgens de nieuwe, realistischer WLTP-meetprocedure) is flink, maar niet bijzonder. Concurrenten als de Jaguar I-Pace en Tesla Model X komen verder.

In de voor- en achteras van de EQC zijn elektromotoren geïntegreerd, samen goed voor 408 pk vermogen en een koppel (trekkracht) van 765 Nm. Wordt voor een zuinige rijstijl gekozen, dan heeft de EQC alleen voorwielaandrijving. Worden er meer prestaties gevraagd, dan komt ook de elektromotor bij de achterwielen in actie. De EQC is een snelle SUV. In 5,1 seconden trekt hij op vanuit stilstand naar 100 km/u. Zijn topsnelheid is 180 km/u.

Caravan

De 4,76 meter lange Mercedes heeft een flinke bagageruimte van 500 liter. En achter deze elektrische auto kan ook probleemloos een caravan worden gehangen. Hij mag (geremde) aanhangers tot 1.800 kg trekken.

De lithium-ion batterij heeft een capaciteit van 80 kWh. De bestuurder kan uit vijf verschillende programma’s kiezen, passend bij de gewenste rijstijl. Gemiddeld verbruikt de Mercedes 22,2 kWh aan stroom op de 100 km. Hij weegt maar liefst 2.420 kg. Alleen al het batterijenpakket weegt 650 kg.

Het ingebouwde oplaadsysteem (capaciteit 7,4 kW) kan zowel wissel- als gelijkstroom aan. Mercedes levert tegen bijbetaling een wallbox voor thuis, waarmee je tot drie keer sneller laadt dan bij een huis-tuin-en-keuken stopcontact. Bij snelladers kan de EQC worden opgeladen met een vermogen tot 110 kW. Zit er nog 10 procent stroomvoorraad in de batterijen, dan kunnen ze daar in 40 minuten worden bijgeladen tot 80 procent.

De EQC staat in de zomer van volgend jaar bij de Nederlandse Mercedes-dealers. Over de prijzen is nog niets bekendgemaakt.

