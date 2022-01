EU-regel voor truckers zorgt voor 300 ton extra CO2-uitstoot per dag

Waar moeten truckers heen met hun vrachtwa­gen? ‘Parkeer­plaat­s­te­kort nergens zo groot als hier’

ROOSENDAAL - Het tekort aan parkeerplaatsen in West-Brabant is schrijnend, waarschuwt brancheonderneming Transport Logistiek Nederland. In heel Nederland is een gebrek aan truckparkings, maar nergens is het probleem zo groot als hier.

8 januari