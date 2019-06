Europees Hof acht Duitse tolheffing voor personenauto's in strijd met EU-recht

‘Gerechtigheid’

Nederland en Oostenrijk stapten daarom naar het Europese Hof, dat nu oordeelt dat het invoeren van de Maut inderdaad in strijd is met het Europees recht. De economische last voor het gebruik van de autobahn komt door de heffing volledig op het bordje van buitenlandse automobilisten te liggen en dat mag niet.



Volgens Scheuer is de tolheffing echter een kwestie van ‘gerechtigheid’. ,,Iedereen die de infrastructuur in Duitsland gebruikt, gaat daarvoor betalen, zonder dat Duitsers daarvoor meer gaan betalen’’, sprak hij in zijn nieuwjaarstoespraak.