Europese Commissie vermoedt gesjoemel met CO2-test auto's

Ferrari treurt om overlijden Marchionne

25 juli Sergio Marchionne is overleden op 66-jarige leeftijd. Marchionne was nauw betrokken bij het Formule 1-team van Ferrari. Hij werd zaterdag nog vervangen als topman van Fiat Chrysler nadat zijn gezondheid sterk verslechterd was als gevolg van complicaties na een schouderoperatie.