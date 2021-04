Europese wegen in 2020 veiliger dan ooit door corona

Het aantal Europese verkeersdoden in 2020 komt volgens vanmiddag gepubliceerde schattingen uit op 18.800, bijna 4.000 minder dan het jaar ervoor. En de cijfers hadden nog beter kunnen zijn als een aantal automobilisten de achtereenvolgende lockdowns niet had benut om het gaspedaal extra diep in te trappen, aldus EU-commissaris voor Transport Adina Valean.

Met 42 verkeersdoden per miljoen inwoners (wereldgemiddelde: meer dan 180 per miljoen) scoort Europa beter dan welk ander werelddeel ook, maar tevreden is Valean niet: het doel om het (grote) aantal verkeersdoden tussen 2000 en 2010 in het decennium daarna te halveren is níet gehaald, laat staan de uiteindelijke doelstelling. Die is om in de buurt van nul te komen. Het enige land(je) dat soms die doelstelling al haalt, is Liechtenstein.