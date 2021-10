Ex-werknemer Tesla ontvangt 137 miljoen dollar wegens structureel racisme

Een jury in San Francisco heeft besloten dat Tesla een vergoeding van 136,9 miljoen dollar moet betalen aan Owen Diaz, een zwarte ex-werknemer. Hij beschuldigde de autofabrikant ervan dat hij jarenlang slachtoffer is geweest van structureel racisme.

Na vier uur overleg gaf de jury Diaz gelijk dat Tesla geen veilige werkomgeving creëerde voor zijn zwarte werknemers. Hij werkte in 2015 en 2016 als liftbediener in de Tesla-fabriek in Fremont in het noorden van Californië. Diaz vertelt dat hij dagelijks racistische leuzen naar zijn hoofd gesmeten kreeg ‘waaronder het n-woord’. Ook verspreidden medewerkers van de fabriek hakenkruizen en racistische graffiti en tekeningen. Het lukte leidinggevenden niet om de intimidatie te stoppen.

Diaz vertelt aan The New York Times: ,,Het duurde vier lange jaren om hier te komen. Het voelt alsof er een gigantisch gewicht van mijn schouders valt.” Ook zijn advocaat is tevreden: ,,Het is een fantastisch iets wanneer een van de rijkste bedrijven van Amerika afgerekend wordt op de verschrikkelijke manier waarop ze hun zwarte werknemers behandelen in de fabrieken.”

Het bedrijf moet Diaz een civielrechtelijke boete betalen van 130 miljoen dollar, daarbovenop komt nog een emotionele schadevergoeding van 6,9 miljoen dollar. Deze betalingen worden bepaald vanuit de financiële situatie van de aangeklaagde. Dat een miljardenbedrijf zo'n bedrag moet betalen, is dus niet heel bijzonder.

Volledig scherm Tesla is een van de voorlopers van het fabriceren van elektrische auto's op de wereld. © ANP

Te zwaar

De straf is volgens Tesla te zwaar. Zo zou Diaz nooit direct in dienst zijn geweest van Tesla, zou hij maar voor 9 maanden in dienst zijn geweest, en zou het n-woord ‘op een vriendelijke manier’ gezegd zijn, schrijft het hoofd personeelszaken op de site.

Toch zien ze wel in dat er fouten zijn gemaakt. ‘Hoewel we er sterk van overtuigd zijn dat deze feiten het vonnis van de jury in San Francisco niet rechtvaardigen, erkennen we wel dat we in 2015 en 2016 niet perfect waren. Dat zijn we nog steeds niet.’ Het bedrijf belooft hard te gaan werken om de werksfeer in de fabrieken beter te maken.

Bekijk onze trending nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: