Extra belasting op geïmporteerde occasion

De recyclingbijdrage bestaat al een paar jaar als eenmalige bijdrage bovenop de aanschafprijs van een personenauto of lichte bedrijfswagen in Nederland. De verplichte bijdrage geldt vanaf morgen voor álle auto’s waarvoor een Nederlands kenteken wordt aangevraagd, dus voortaan ook voor gebruikte auto’s die worden geïmporteerd uit het buitenland en voor het eerst een Nederlands kenteken krijgen. Tot nu toe ontsprong deze categorie de dans. Het maakt niet uit of de occasion door een particulier of autobedrijf is ingevoerd.