Extra pit voor Nissan Micra

Rij-impressieNissan is tevreden over de Micra: in de twee jaar dat hij op de markt is, verkoopt hij veel beter dan zijn kleurloze voorganger. Nu is het tijd voor extra pit met een gloednieuwe 1,0-liter turbomotor, die we ook in de nieuwe Renault Clio terug gaan zien.

Nissan is een merk met veel gezichten: het bouwt supersportwagens als de GT-R, maar ook bread-and-butter-auto’s als de Micra. Beide worden gekoesterd. Nissan meldt trots dat in Nederland al meer dan 150.000 Micra’s verkocht zijn en dat het bij ons de best verkochte Nissan aller tijden is. De Micra is bovendien de eerste Japanse auto die het in 1993 tot Auto van het Jaar schopte.

Automaat

Twee jaar geleden verscheen de nieuwe Nissan Micra, die liefst 17 centimeter langer was dan zijn voorganger. Dat was een beetje een muurbloempje en populair was-ie ook niet in Nederland. Jaarlijks kochten nog geen duizend mensen een Micra en dat is heel weinig voor een betaalbare, compacte auto. De nieuwe Micra is een stuk populairder en wist al aardig wat mensen te verleiden: vorig jaar meer dan 4000.

Deze kopers kregen van Nissan een enquêteformulier onder hun leesbril geschoven. Hen werd gevraagd of ze nog iets misten aan hun nieuwe auto. Er kwamen drie opmerkelijke zaken uit. Zo kon de Micra niet worden geleverd met elektrische achterramen. Ten tweede misten de kopers – toch wel van een zekere leeftijd – de mogelijkheid om een automaat te bestellen. Vlak mensen van een zekere leeftijd echter niet uit: met hun derde opmerking lieten ze zien dat ze met hun tijd meegaan. De kopers vonden de multimedia-mogelijkheden wat beperkt.

Nissan is de beroerdste niet en ging aan de slag. Je kunt de Micra nu met elektrische achterramen bestellen én met een automaat én met Apple CarPlay of Android Auto. Maar het grootste nieuws is de nieuwe 1,0-liter benzinemotor, die goed is voor een vermogen van 100 pk.

Sneller en zuiniger

De nieuwe motor vervangt de twee benzinemotoren die tot nu toe in de prijslijst stonden: een 1,0-liter motor met 70 pk en een 90 pk sterke 0,9-liter driecilinder. De 1,0-liter turbomotor is helemaal nieuw en werd samen met Renault ontwikkeld. De Micra kreeg de primeur, ook de nieuwe Renault Clio wordt leverbaar met deze motor. Het is in Nederland nu de enig leverbare motorvariant. In België kun je de Micra ook bestellen met een 90 pk sterke dieselmotor.

De IG-T-turbomotor is leverbaar in combinatie met handgeschakelde vijfbak of een CVT-transmissie. Wie nog een Micra heeft met 90 pk, zal de stoplichtsprint verliezen. Niet alleen nam het vermogen toe met 10 pk, ook het koppel steeg met 20 Nm (160 Nm). De sprint van 0 naar 100 km/h is voorbij in 10,9 seconden, met de 90 pk-versie doe je er 12,1 seconden over. Het verbruik blijft beperkt tot 4,5 l/100 km (1 op 22,2). Dat lijkt minder zuinig dan de oude motor, die goed was voor 4,4 l/100 km. Maar die Micra is nog getest volgens de oude NEDC-testmethode. Zou je beide motoren volgens dezelfde methode testen, dan is de nieuwe driecilinder 0,6 liter zuiniger dan zijn voorganger.

Heerlijk onderstel

Over de Micra met de nieuwe motor kunnen we nauwelijks iets negatiefs schrijven. Nooit zit je om extra vermogen verlegen in het dagelijks verkeer. Niet bij het invoegen, niet bij een snelle inhaalmanoeuvre en ook niet als het heuvelop gaat.

Het onderstel heeft een uitstekende afstemming. De nadruk ligt op comfort, zonder dat de Micra zompig wordt. Verder wordt het motorgeluid uitstekend gedempt. Dat valt vooral op als we een rondje rijden met de CVT-transmissie. Deze staat bekend om zijn weinig fijnzinnige lawaai bij inhaalacties, wanneer de bak automatisch het ideale (hoge) toerental kiest om vaart te maken. Dat geloei valt veel minder op dankzij de goede geluidsisolatie.

Interieur

De uitstekende interieurafwerking is verbazingwekkend. Het tweekleurige interieur ziet er chic uit en kan worden opgesierd met fijne opties als stoelverwarming, een Bose-geluidsinstallatie met luidsprekers in de hoofdsteunen, een achteruitrijcamera en leren bekleding. Wie echt los wil gaan, kan de nieuwe N-Sport-uitvoering kiezen. Dan krijg je een Micra met onder meer privacy glass, spiegelkappen en wielen van koolstofvezel, alcantara stoelbekleding en sleutelloze toegang. De nieuwe Micra 1.0 IG-T is leverbaar vanaf 18.990 euro.

Volledig scherm © Nissan

