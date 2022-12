Ferrari crasht met 300 kilometer per uur op Duitse snelweg

Je band oppompen tijdens het fietsen, met deze uitvinding kan dat

Je band oppompen. Terwijl je gewoon doorfietst. Of, als je door rul zand rijdt, liever minder harde bandjes, zonder af te stappen? Kan ook. Met de hightech fietspomp van Gravaa, in de naaf van de fietswielen. De vinding van Hub Tech op bedrijventerrein Esp in Eindhoven gaat volgend jaar in productie.

25 november