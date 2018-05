Ferrari: 'sorry, voor dit jaar zijn we uitverkocht'

Ferrari, het merk met sportwagens die qua prijs variëren tussen de 240.000 en twee miljoen euro, meldt dat het dit jaar geen enkele auto meer zal verkopen. Het orderboekje voor 2018 is zo goed als vol en omdat Ferrari minder dan 10.000 auto's per jaar wil verkopen, komt daar niets meer bij.

Sergio Marchionne, de CEO van Ferrari, kondigde tijdens een conferentie over de financiële resultaten aan dat de hele geplande productie voor 2018 uitverkocht is. ,,We hebben nog een paar GTC 4 Lusso’s in voorraad, maar voor de andere modellen is het wachten tot volgend jaar,” zo preciseerde hij de situatie. Sommige van de nu verkochte auto’s staan al op de productieplanning voor 2019.

Recordmarge

Het gaat kortom goed met Ferrari. In drie maanden tijd heeft Ferrari 2.128 automobielen afgeleverd, dat zijn er 125 meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De omzet kwam uit op 831 miljoen euro waarop een brutowinst werd gerealiseerd van 272 miljoen. Ferrari zit daarmee op een brutomarge van bijna 33 procent, terwijl de meeste autofabrikanten wat marge betreft in de enkele cijfers zitten.

